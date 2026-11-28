Proseguono senza sosta, anche durante le ore notturne, i lavori sul cantiere del raddoppio del Ponte Corleone, lungo viale Regione Siciliana a Palermo. Dopo il completamento con successo del varo del macroconcio C1-C4 avvenuto nella giornata di ieri, le maestranze sono già al lavoro per preparare l’ultima, decisiva operazione di sollevamento dell’impalcato metallico di valle, in direzione Trapani, fissata in calendario per lunedì mattina, 30 novembre.

Le operazioni notturne: tesatura dei tiranti e imbragatura

Per rispettare il cronoprogramma ed evitare ulteriori ritardi, l’impresa esecutrice ha avviato subito dopo la posa di ieri la tesatura dei tiranti. Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale che consente lo sgancio in sicurezza della grande gru di sollevamento dal segmento appena posizionato, permettendo così di procedere con l’imbragatura dell’ultimo elemento strutturale rimasto a terra.

L’obiettivo di queste attività preparatorie portate avanti nella notte è rendere il più rapide possibile le manovre di lunedì mattina, così da ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità cittadina.

La marcia di avvicinamento: i precedenti vari della settimana

L’operazione di lunedì segna il culmine di una settimana intensa per il cantiere sul fiume Oreto, caratterizzata da diversi passaggi chiave e qualche imprevisto. Il percorso di assemblaggio in quota dell’impalcato di valle aveva preso il via lunedì 23 novembre con la posa della cosiddetta “stampella”, primo elemento strutturale indispensabile per sostenere le campate successive.

Dopo alcuni rinvii forzati nei giorni centrali della settimana a causa delle forti raffiche di vento, il cantiere aveva poi compiuto un decisivo passo avanti nella giornata di venerdì 27 novembre: nonostante lo slittamento mattutino dovuto al furto di un cavo di segnale della gru all’interno del cantiere, nel primo pomeriggio era stato completato il varo del macroconcio C1-C4, con una chiusura temporanea della carreggiata centrale durata appena 30 minuti.

Il monitoraggio di Anas e l’appuntamento di lunedì

Anas sta monitorando costantemente l’andamento delle attività di cantiere con il duplice scopo di accelerare le lavorazioni e mitigare i disagi per gli automobilisti, garantendo al contempo i massimi standard di sicurezza per gli operatori.

L’appuntamento per il varo finale – che segue una settimana intensa segnata prima dalla posa della “stampella” e poi dagli slittamenti legati al maltempo e al furto di un cavo di segnale della gru – resta dunque confermato per lunedì 30 novembre a partire dalle ore 5:30, sempre compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Come già avvenuto ieri (quando la chiusura della carreggiata centrale verso Trapani è durata circa 30 minuti), anche lunedì sono previste brevi interruzioni temporanee al traffico durante le fasi più delicate del sollevamento in quota.