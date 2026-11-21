Nuovo passaggio chiave per il raddoppio del Ponte Corleone lungo viale Regione Siciliana. A partire da lunedì 23 novembre, Anas avvierà le complesse operazioni di varo dell’impalcato di valle, nella carreggiata in direzione Trapani.

Un intervento strutturale fondamentale per il potenziamento dell’infrastruttura, che comporterà inevitabili modifiche alla viabilità cittadina regolamentate dall’ordinanza n. 2201 emanata dal Comune di Palermo il 19 novembre.

Il cronoprogramma dei lavori: tre giornate di cantiere

Le operazioni si articoleranno in tre distinti appuntamenti, tutti con inizio fissato alle 5:30 del mattino per ridurre al minimo l’impatto nelle ore di punta:

Lunedì 23 novembre: varo della cosiddetta “stampella”, il primo elemento strutturale dell’impalcato, con le relative manovre di sollevamento, posizionamento e messa in sicurezza.

Giovedì 26 novembre: sollevamento e posa in opera del macroconcio C1-C4.

Sabato 28 novembre: varo del macroconcio C5-C6, seguito dalle operazioni finali di messa in sicurezza e dalla predisposizione per lo smontaggio della grande gru di cantiere.

Viabilità e “stop and go”: cosa cambia per chi guida

Per garantire la sicurezza durante le manovre di movimentazione dei conci, la circolazione lungo la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana (direzione Trapani) subirà interruzioni temporanee con modalità “stop and go”. Il traffico verrà cioè bloccato solo per i minuti strettamente necessari al sollevamento e al posizionamento dei pezzi.

Attenzione particolare alla giornata di lunedì 23 novembre: durante la prima fase dei lavori, oltre alle brevi chiusure, scatterà un restringimento della carreggiata stimato tra una e due ore. In questa finestra temporale potranno passare esclusivamente i veicoli leggeri (con massa inferiore alle 7 tonnellate) sfruttando la sola corsia di sorpasso. Per gestire e deviare il flusso dei mezzi pesanti saranno attivati presidi di movieri, coordinati dalla Polizia Municipale, in punti nevralgici a partire dallo svincolo di Bonagia.

Un nodo strategico per la circonvallazione

Il raddoppio del Ponte Corleone rappresenta uno degli interventi più attesi per decongestionare la circonvallazione di Palermo e risolvere una delle criticità storiche della mobilità urbana. Dal Comune e da Anas arriva l’invito agli automobilisti a prestare la massima prudenza in prossimità del cantiere, rispettare la segnaletica temporanea e valutare percorsi alternativi nelle fasce orarie interessate dai lavori.

Ponte Corleone, i giorni e gli orari da segnare