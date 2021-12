CAOS IN CITTA', PARTONO LE RESTRIZIONI CHIESTE DAI TECNICI

Partono le nuove restrizioni sul ponte Corleone, a Palermo. Oltre all’innalzamento del limite di velocità a 60 km/h, l’altra faccia della medaglia dell’ordinanza sindacale parla di restringimenti di carreggiata e chiusure delle bretelle laterali.

Dopo la giornata di libertà di mercoledì 22 dicembre, il viadotto di viale Regione Siciliana è tornato teatro di restrizioni e traffico. Ciò a causa dei problemi strutturali dell’opera, la quale necessita da anni di interventi di ordinaria manutenzione. Ciò al di la del progetto del raddoppio, ancora fermo al palo nonostante il commissariamento operato da Roma.

Restringimenti sul ponte Corleone, caos traffico in viale Regione

Così, a causa delle limitazioni al traffico imposte per motivi di sicurezza, automobilisti e camionisti sono costretti a subire lunghe code in viale Regione Siciliana. Una matassa dura da districare per l’Amministrazione Comunale e per i mobility manager, limitati nel raggio d’azione dalle stringenti misure richieste dai tecnici della Icaro Progetti, azienda che si è occupata di valutare lo stato del ponte Corleone.

Viene segnalato traffico intenso nel tratto compreso fra piazzale Einstein e il viadotto di viale Regione Siciliana. Secondo quanto riferito da alcuni automobilisti, il tempo di percorrenza è addirittura di un’ora. Elemento che si ripete non solo sul raccordo autostradale, ma anche sulle bretelle laterali.

Cosa prevede la nuova ordinanza

Proprio in seguito ai controlli eseguiti nelle ultime settimane, si sono rese necessarie alcune modifiche al transito. Il dirigente Sergio Maneri ha infatti predisposto una nuova ordinanza per adeguare la circolazione stradale alle indicazioni date dai tecnici della Icaro Progetti. Sul ponte Corleone è stato così istituito il passaggio su una sola carreggiata in entrambi i sensi di marcia. La sede stradale risulta così ristretta a 3,50 metri, attraverso il ricorso a New Jersey, cordoli e segnaletica orizzontale. Il passaggio da tre ad una corsia è segnalato a partire da 250 metri prima del ponte.

Rimane vietato il transito pedonale. Ciò fino quando non saranno ripristinate le barriere di protezione. Cambia anche il limite di velocità sul viadotto. Da 30 km/h, i mezzi potranno percorrere il ponte Corleone fino a 60 km/h. Questo perchè le carreggiate risultano più solide al centro. Elemento che ha consentito di elevare anche il limite di peso, che passerà così da 27 a 44 tonnellate. Gli interventi dovranno essere realizzati dall’Anas.