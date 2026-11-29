Nuovo cambio di programma sul cantiere del raddoppio del Ponte Corleone, lungo viale Regione Siciliana a Palermo. Il varo dell’ultimo concio dell’impalcato metallico di valle in direzione Trapani, inizialmente fissato per lunedì mattina 30 novembre, slitta di ventiquattro ore: l’operazione decisiva è stata infatti riprogrammata da Anas per martedì 1° dicembre alle ore 5:30, sempre compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

I motivi del rinvio: guasti alla gru e divieti della Polizia Municipale

A causare lo stop al cronoprogramma sono state alcune criticità tecniche emerse proprio durante le delicate operazioni notturne e preparatorie sul fiume Oreto. Nella fase di sgancio della grande gru — passaggio indispensabile dopo la tesatura dei tiranti per poter procedere all’imbragatura dell’ultimo elemento strutturale rimasto a terra — si sono verificati guasti improvvisi e problemi legati alla riconfigurazione del mezzo di sollevamento.

È stato inoltre impossibile recuperare il ritardo nel corso della stessa giornata di lunedì: la riprogrammazione delle attività ha dovuto infatti tenere conto delle rigide prescrizioni della Polizia Municipale di Palermo, che per ragioni di viabilità e per non paralizzare il traffico cittadino ha espressamente vietato lo svolgimento delle manovre di sollevamento in orario diurno. Da qui la decisione obbligata di far slittare l’appuntamento all’alba di martedì.

Una settimana complessa e l’impatto sulla viabilità

Questo nuovo rinvio corona una settimana già particolarmente travagliata per il cantiere di assemblaggio in quota, avviato lunedì 23 novembre con la posa della cosiddetta “stampella”. Nei giorni scorsi le maestranze avevano già dovuto fare i conti con il maltempo e con il furto di un cavo di segnale della gru verificatosi venerdì 27 novembre. Nonostante quell’imprevisto, nel primo pomeriggio di venerdì le squadre erano riuscite a completare con successo il varo del macroconcio C1-C4, limitando lo stop alla carreggiata centrale a soli trenta minuti.

Anas continua ora a monitorare costantemente le operazioni per tutelare la sicurezza dei tecnici e contenere i disagi. Anche per martedì mattina sono previste brevi interruzioni temporanee alla circolazione in direzione Trapani durante le fasi più delicate del varo finale.