Il Ponte Corleone presto “raddoppiato” diventerà a quattro corsie grazie a due ponti aggiuntivi prefabbricati. Il via al montaggio della nuova infrastruttura è stato al centro, questa mattina, di un sopralluogo tecnico proprio sul ponte Corleone.

L’opera è stata affidata ad Anas – in qualità di soggetto attuatore – e prevede il “raddoppio” a quattro corsie con la realizzazione di due nuovi ponti laterali (uno in direzione Trapani ed uno in direzione Catania) in affiancamento al ponte Corleone esistente e, ad oggi, in esercizio.

Sopralluogo congiunto sindaco Anas

Hanno partecipato al sopralluogo odierno: il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla; l’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando; il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano; il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione Rete Palermo, Nicola Russo. Inoltre, erano presenti: il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori, gli Ingegneri di Anas Filippo Amodeo e Salvatore Missimeli.



Il cantiere per la costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto, in attuazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Palermo, il Provveditorato alle Opere Pubbliche ed Anas, sta segnando un passo in avanti decisivo.

Partita la consegna dei primi componenti metallici

In questi giorni è stato dato il via libera alla consegna dei primi componenti metallici destinati all’impalcato di Monte (direzione Catania), prodotti e trasportati direttamente dagli stabilimenti di Fincantieri.

Il cronoprogramma: fase preliminare

L’avanzamento del cronoprogramma vede attualmente impegnate le maestranze su più fronti. Sono previste varie opere. In fase di completamento c’è la realizzazione delle spalle, le strutture portanti che sosterranno le estremità del ponte e l’assemblaggio metallico: parallelamente all’arrivo dei materiali, è stata avviata la prima fase di assemblaggio dei conci.

Si tratta di operazioni preliminari che sono fondamentali per la successiva installazione dell’intero impalcato di Monte ovvero della corsia direzione Catania a fianco del Ponte Corleone.

Fase logistica

Il flusso di forniture da parte di Fincantieri proseguirà nei prossimi giorni con l’invio di ulteriori elementi strutturali. Una volta conclusa questa sessione di montaggio per la carreggiata in direzione Catania, il piano dei lavori prevede l’inizio della fornitura e della posa degli elementi dell’impalcato di Valle (direzione Trapani), garantendo così la continuità operativa del cantiere su entrambi i versanti.

L’integrazione tra le opere in calcestruzzo e la carpenteria metallica ad opera di Anas avviene parallelamente a conferma dell’impegno nel rispettare i tempi previsti per la consegna di un’infrastruttura strategica per il territorio.

