Interventi non più rinviabili

Si continua a parlare del ponte Corleone di Palermo che, secondo una recente relazione, sarebbe ammalorato a tal punto che sarebbe ormai compromessa la sicurezza. Vi sarebbero una serie di problemi strutturali, un’azienda catanese sta analizzando il viadotto. Intanto associazioni e movimenti iniziano a mobilitarsi e stanotte è spuntato uno striscione di Antudo.

Un incontro a Roma per il ponte

E si è tenuto presso la Direzione generale dell’Anas a Roma, un incontro fra il Commissario nazionale per il Ponte Corleone di Palermo, Matteo Castiglioni, e una delegazione di Italia Viva composta dal capogruppo al Senato Davide Faraone, dal Capogruppo al Consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici e dal presidente del Consiglio comunale di Palermo Totò Orlando. “Abbiamo incontrato il Commissario Castiglioni per augurare a lui e ai suoi collaboratori buon lavoro”, dicono Faraone, Chinnici e Orlando.

“Gli interventi di manutenzione e raddoppio del Ponte Corleone di Palermo – aggiungono – non sono più rinviabili, sono urgenti e vanno avviati nel più breve tempo possibile perché c’è una città ostaggio del traffico, con un ponte che mette a repentaglio l’incolumità dei cittadini che giornalmente lo attraversano. Siamo di fronte, inoltre, ad un tappo che impedisce la mobilità dell’intera area metropolitana verso il porto e l’aeroporto e danneggia imprese e famiglie”. “Il Commissario Castiglioni – sottolineano gli esponenti di Ialia Viva – si è già messo all’opera e ha le idee molto chiare, oltre a un cronoprogramma molto preciso. Italia Viva ha fortemente voluto il commissariamento di questi interventi che il Comune non è riuscito a realizzare, nonostante i finanziamenti del Patto per Palermo, e seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione”.

Uno striscione sul ponte

Nelle prime ore si questa mattina è apparso su un fianco del Ponte Corleone, a Palermo, uno striscione di circa 30 metri con su scritto «Non aspettate che crolli per dire che è stato un incidente. Non giocate con la vita della nostra gente». Lo striscione è firmato dai militanti di Antudo Palermo e il riferimento è chiaramente alle notizie circolate ieri intorno alla perizia tecnica della società Icaro progetti, sulle condizioni del Ponte in viale Regione Siciliana.