Un nuovo passo avanti per il raddoppio e la messa in sicurezza del Ponte Corleone. Si sono concluse regolarmente questa mattina le operazioni di varo della “stampella”, il primo elemento strutturale dell’impalcato di valle in direzione Trapani, nell’ambito del cantiere per la realizzazione dei nuovi ponti laterali lungo la Circonvallazione di Palermo.

Nessuna chiusura al traffico

A comunicarlo è Anas (Gruppo FS Italiane), sottolineando come l’intervento si sia svolto senza particolari ripercussioni sulla circolazione di viale Regione Siciliana, uno degli snodi più delicati della mobilità cittadina. Per consentire la movimentazione e il posizionamento in sicurezza della struttura, infatti, si è reso necessario soltanto un restringimento di corsia durato circa 15 minuti, evitando così la chiusura temporanea della carreggiata.

I precedenti vari sul lato Catania

L’avvio delle operazioni sul versante di valle replica lo schema già collaudato con successo nella carreggiata opposta. La scorsa estate, infatti, tra luglio e inizio agosto, erano stati completati i vari dei macroconci dell’impalcato di monte in direzione Catania: un passaggio cruciale che aveva portato al collegamento strutturale tra le due spalle sul fiume Oreto, permettendo di portare avanti il cronoprogramma dell’opera con interruzioni minime alla viabilità.

Le prossime tappe del cronoprogramma

Il varo di oggi segna un ulteriore avanzamento nel progetto di potenziamento dell’infrastruttura, atteso da anni per fluidificare il traffico e alleggerire il carico sul viadotto storico. Secondo quanto reso noto da Anas, il cantiere procede in linea con i tempi stabiliti: le prossime fasi di montaggio dell’impalcato sono già fissate in calendario per giovedì 26 e sabato 28 novembre.

Stando al cronoprogramma diffuso dal Comune di Palermo, i lavori strutturali e il montaggio dei due ponti laterali si concluderanno entro la fine di dicembre 2026. Seguiranno poi gli interventi di finitura e i collaudi statici necessari per arrivare alla consegna definitiva dell’opera e all’apertura completa a otto corsie, prevista tra marzo e aprile 2027: un traguardo che consentirà finalmente di eliminare lo storico imbuto lungo viale Regione Siciliana.