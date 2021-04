Ance si unisce ai sindacati edili

Prima il Ponte Corleone, ora il Ponte Oreto. Secondo quanto riporta l’Ansa, è stato il Rup del progetto di restauro, l’ingegnere Tonino Martelli, nominato soltanto lo scorso 17 marzo, a sottolineare in una relazione la necessità di avviare “interventi urgentissimi di manutenzione straordinaria” e d’inibire il ponte al traffico.

La scorsa settimana un’ordinanza dell’Ufficio Traffico ha ufficializzato le restrizioni alla circolazione suggerite dal Rup dirottando i mezzi più pesanti in Corso dei Mille e in via Messina Marine, come già successo per il Ponte Corleone: un autentico disastro per la circolazione, dato che il Corleone e l’Oreto sono tra i principali punti di collegamento tra la circonvallazione e la Stazione Centrale e che al momento anche lungo il sottopassaggio di via Crispi al porto è in corso un intervento di manutenzione che ha imposto il restringimento della carreggiata.

Ora Ance Palermo chiede di “Mantenere alta l’attenzione sulle vicende che riguardano la manutenzione di ponti e sottopassi in città”. Più in generale, Ance, chiede che attenzione sulla manutenzione di tutta la rete viaria cittadina. Il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi sottoscrive l’appello lanciato dai sindacati degli edili nelle scorse ore, che chiedono un incontro urgente alla Giunta e al Consiglio comunale “per fare il punto e avere un report completo su tutti i ponti di Palermo, non solo su quelli di Corleone e Oreto”.

“Quella delle manutenzioni è una battaglia che portiamo avanti da anni – continua Miconi – fornendo ciclicamente all’amministrazione suggerimenti su utili strumenti di lavoro, nella convinzione che ne trarrebbero beneficio i cittadini che potrebbero finalmente muoversi in una città più decorosa e sicura e le imprese edili per le quali tornerebbero ad esserci lavori disponibili. Pertanto condividiamo e rilanciamo la richiesta dei sindacati di avere chiarezza su tempi e strumenti che l’amministrazione intende utilizzare per far fronte alla messa in sicurezza dei ponti Corleone, Oreto e più in generale su manutenzioni e viabilità in città”.