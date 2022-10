Caso ultraventennale

Non solo ponte sullo Stretto. In Sicilia fanno parlare di sé anche i ponti che esistono davvero e non solo sulla carta. A Palermo, per esempio, emblematica è la situazione del ponte Corleone lungo viale Regione Siciliana, ormai da mesi sotto analisi per il suo stato di salute malconcio. Non è da meno però nemmeno il Ponte Oreto, che si trova nella zona della Guadagna, di cui se ne è parlato anche in un servizio di Striscia la Notizia, telegiornale satirico di Canale 5, che ha anche ripreso un articolo di BlogSicilia sull’argomento.

Una storia lunga 20 anni

Dello stato precario del ponte Oreto si sa da oltre 20 anni. Risale al 2022 una relazione tecnica da cui si evince che “si nota uno stato di avanzato degrado della struttura” e che servono interventi indispensabili e indifferibili per ridurre i rischi per la pubblica incolumità”. Nel 2009 da Roma arrivano 4 milioni per la messa in sicurezza ma poi tutto si ferma. Solo 2021 arriva una nuova relazione. “Non essendoci stati interventi di manutenzione nei precedenti 18 anni, dovrebbero farsi interventi urgentissimi di manutenzione straordinaria perché il rischio è che possa essere compromessa la stabilità dell’opera, come ha evidenziato il servizio di Stefania Petyx a Striscia la Notizia.

I provvedimenti del comune nel 2021

Per garantire la sicurezza del ponte, sottolinea l’inviata col bassotto, il comune di Palermo ha deciso nel 2021 d’introdurre un limite di velocità e d’imporre il divieto di transito ai mezzi superiori ai 35 quintali di peso, come raccontava anche BlogSicilia. Decisa anche la chiusura al transito pedonale di entrambi i marciapiedi lungo la struttura sul fiume Oreto. Il divieto di attraversamento a piedi è legato ai parapetto malconci. Il divieto però viene puntualmente disatteso visto che il passaggio alternativo dista circa un chilometro.

Spiragli dal comune, “Ci vediamo a dicembre”

“Abbiamo i fondi dal 2009 – dice Salvatore Orlando, attuale assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo – le opere sono inserite nel piano triennale delle opere pubbliche. I fondi non basteranno per il completamento ma partiremo con il primo stralcio funzionale”. L’assessore ha rimandato l’appuntamento con l’inviata di Striscia a dicembre.

Un ponte importante per la viavilità

Il ponte Oreto ha un ruolo fondamentale nella viabilità palermitana. Nonostante sia già abbastanza datato, ricopre un ruolo importantissimo. Insieme al Ponte Corleone, anche lui malconcio, unisce la città all’autostrada. Il ponte è stato realizzato negli anni trenta del novecento, in pieno ventennio fascista tanto che sui suoi piloni si trovano alcuni fasci littori.