Nuova avventura per i fratelli

Inizia una nuova avventura a Striscia la Notizia per I Sansoni, il duo dei fratelli palermitani Fabrizio e Federico Sansone. Realizzeranno una rubrica comica ispirata ai “Fake Trailer” nati sul web.

I Sansoni a Striscia la Notizia

Ancora una volta il tg satirico di Canale 5 aggiunge alla sua squadra gli artisti siciliani. In passato abbiamo già visto, alla conduzione, Ficarra e Picone, ma anche la coppia Roberto Lipari–Sergio Friscia, giusto per citarne alcuni. Tra gli inviati, sono celebri le inchieste della giornalista palermitana Stefania Petyx.

Adesso tocca a Fabrizio e Federico Sansone, fratelli palermitani di 30 e 28 anni. Sono stati proprio loro a dare l’annuncio, attraverso le pagine social: “È con grande onore – scrivono – che annunciamo il nostro ingresso nella grande famiglia di Striscia la Notizia. A partire dalla prossima settimana realizzeremo una rubrica comica, figlia di quei ‘Fake Trailer’ che sono nati qui sul web con il nostro pubblico”.

Quindi proseguono con alcuni ringraziamenti, non solo per il team del tg di Antonio Ricci, ma anche per tutti i loro fan che li supportano sin dagli esordi: “La famiglia di Striscia ci ha da subito accolti con amore. E non vediamo l’ora di dare il massimo. Un grazie anche al nostro pubblico, che è stato sempre al nostro fianco e lo sarà anche in questo nuovo inizio. Quando i sogni si realizzano ti cambiano la vita. Non smettete mai di sognare!”.

Chi sono I Sansoni

I Sansoni sono i fratelli palermitani Fabrizio e Federico Sansone, rispettivamente classe 1992 e classe 1994. La loro carriera inizia nel 2015. Conquistano rapidamente i social, da YouTube a Facebook, da Instagram a TikTok, ma appaiono anche più volte in televisione.

Li abbiamo visti, ad esempio, nel 2018 a “Paperissima Sprint“, nel 2019 a “Ciao Darwin” e alla finale di Castrocaro, su Rai 2. Per loro anche un’esperienza ad “Avanti un altro“, il quiz Mediaset condotto da Paolo Bonolis. Adesso la nuova esperienza a Striscia la Notizia.