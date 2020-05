Il post dei Sansoni è diventato subito virale

Vittorio Sbarbi definisce “Tristi comici” il duo comico siciliano “I Sansoni” e loro non esitano a rispondere al celebre critico d’arte. Sgarbi è stato intervistato nel corso di una diretta streaming realizzata da Ragusa Oggi andata in onda il 15 maggio scorso. Le sue parole, come d’altronde era prevedibile, si sono portate dietro un piccolo strascico.

A Sgarbi è stato mostrato un video del noto duo comico palermitano “I sansoni” i quali ironizzavano sul fatto che l’assessorato ai Beni culturali siciliani, fosse stato assegnato alla Lega di Salvini. Sgarbi così non ha esitato a definire “tristi e banali” i due comici. I Sansoni però non si sono certamente offesi e con molta ironia, come è loro consuetudine, hanno colto la palla al balzo per auto promuoversi e ringraziarlo per essere stati tirati in ballo.

Sgarbi ha comunque sostenuto nella sua video intervista rilasciata a Ragusa Oggi che i siciliani stanno commettendo l’errore di essere razzisti al contrario contestando la scelta di Musumeci di affidare proprio alla Lega un assessorato fortemente caratterizzante la identità della Sicilia. Da qui la risposta dei Sansoni. “Ragazzi, oggi siamo entrati nella storia – hanno scritto su Instagram – . Certo, un bel “Capra, ignorante” ci sarebbe piaciuto di più come insulto ma “Tristi comici» ce lo facciamo bastare! Grazie maestro Sgarbi. Ah, un’ultima cosa… si capisce nella parte finale del video che la lega di Salvini è cambiata rispetto a quella di bossi? Chiedo per un amico”. Il post dei Sansoni è diventato subito virale sui social e si è scatenata ancora l’ironia contro la Lega e le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi.