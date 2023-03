Il presidente Schifani al convegno sulle infrastrutture in Sicilia

C’è sintonia tra il governo nazionale e quello regionale su come procedere per arrivare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Per fare bene e fare presto, anche il presidente siciliano Renato Schifani condivide la linea dettata dal Ministro Matteo Salvini. L’idea è quella di riprendere il progetto affossato, poco più di dieci anni fa dal Governo Monti. In questo modo, ha spiegato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, si eviterebbe il contenzioso da quasi 700 milioni avviato dall’impresa che s’era vista cancellare l’appalto. Schifani e Salvini hanno partecipato ieri al convegno organizzato dalla Lega a Palermo, sulle infrastrutture in Sicilia.

L’idea di rispolverare quel vecchio progetto trova d’accordo anche i “tecnici”: per l’ingegnere Enzo Siviero, uno dei massimi esperti del settore. Per Siviero, “non è un male riportare indietro le lancette del tempo”. Quel progetto, dunque, anche se necessita di una rivisitazione, resta ancora valido.