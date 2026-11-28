Il Ponte sullo Stretto resta al centro della scena politica e istituzionale, sospeso tra l’attesa per gli ultimi passaggi autorizzativi a Roma, i numeri record sui flussi di attraversamento e il pressing che arriva direttamente dai territori chiamati a ospitare i cantieri.

Mentre l’iter amministrativo prosegue tra Cipess e Corte dei Conti, a Messina il centrodestra alza la voce e chiede un Consiglio comunale straordinario e aperto per fare chiarezza su tempi, garanzie e opere compensative.

L’iter a Roma: l’attesa tra Cipess e Corte dei Conti

Sul piano procedural-amministrativo, il progetto attende la nuova delibera del Cipess — la cui istruttoria è stata avviata a inizio ottobre dopo lo stop dello scorso anno — e il successivo esame della Corte dei Conti.

Proprio ieri a Messina, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università, il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino ha predicato prudenza: gli atti del Cipess non sono ancora stati trasmessi ai magistrati contabili e sulle tempistiche di un eventuale via libera entro Natale “il pronostico è abbastanza arduo”, vista la complessità del provvedimento. L’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, guarda intanto all’inizio del 2027 come finestra utile per chiudere i passaggi autorizzativi e passare alla fase realizzativa.

Il traffico record nello Stretto

A riaccendere i riflettori sulla necessità di potenziare i collegamenti tra Sicilia e Calabria contribuiscono anche i nuovi dati diffusi oggi da Eurostat sull’andamento del traffico marittimo nell’Unione europea. Lo Stretto di Messina si conferma infatti il primo corridoio marittimo d’Europa per flussi, superando la soglia record di 25 milioni di passeggeri in transito tra le due sponde.

Il pressing del centrodestra a Messina: “Città protagonista, non spettatrice”

Mentre il fronte contrario all’opera torna a riunirsi a Palazzo Zanca per contestare ritardi e criticità ambientali, anche all’interno dell’area favorevole al Ponte cresce la richiesta di garanzie concrete per il territorio. I gruppi consiliari di centrodestra hanno depositato ieri la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e aperto sul Ponte sullo Stretto.

Primo firmatario dell’iniziativa è il capogruppo della Lega, Cosimo Oteri, che chiama a raccolta l’aula: “Ringrazio i colleghi degli altri gruppi di centrodestra per aver condiviso e sostenuto questa richiesta. Su un tema come il Ponte non ci possono essere divisioni. Quando è in gioco il futuro di Messina, la città deve parlare con una sola voce”.

Nel mirino c’è l’amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile, a cui viene chiesto di riferire sulle interlocuzioni con Governo, Ministero delle Infrastrutture, Stretto di Messina SpA, RFI, ANAS, CAS e Regione Siciliana, chiarendo la posizione ufficiale del Comune e lo stato dei 13 miliardi di euro stanziati. “Il Sindaco ha detto, e noi lo condividiamo, che il Ponte è un’opportunità non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Meridione – sottolinea Oteri –. Ora però non bastano le dichiarazioni di principio. Servono impegni concreti, atti formali e una strategia condivisa”.

I sette punti e le opere propedeutiche chieste dall’aula

La richiesta del centrodestra articola il confronto in sette punti chiave, finalizzati al voto di una mozione di indirizzo per sindaco e giunta:

Cantieri e impatto urbano: comunicazioni sul cronoprogramma dei lavori, individuazione delle aree di cantiere, piano espropri, viabilità alternativa e ricadute sui quartieri.

comunicazioni sul cronoprogramma dei lavori, individuazione delle aree di cantiere, piano espropri, viabilità alternativa e ricadute sui quartieri. Infrastrutture propedeutiche: garanzie sulla realizzazione preventiva dei collegamenti ferroviari, della metropolitana di Messina, della bretella autostradale, del raddoppio ferroviario, del nodo di Tremestieri e degli interventi di risanamento.

garanzie sulla realizzazione preventiva dei collegamenti ferroviari, della metropolitana di Messina, della bretella autostradale, del raddoppio ferroviario, del nodo di Tremestieri e degli interventi di risanamento. Ruolo e compensazioni: peso istituzionale del Comune nei tavoli decisionali e nella Conferenza di Servizi, oltre alle compensazioni ambientali, sociali, economiche e occupazionali.

L’invito a partecipare alla seduta aperta è rivolto a tutti gli enti e i vertici coinvolti, dai ministri ai parlamentari del territorio fino a Stretto di Messina SpA e Autorità portuale, con la richiesta di mettere preventivamente a disposizione dei consiglieri tutta la documentazione tecnica in possesso del Comune. “Messina non può perdere un’occasione storica, ma soprattutto non può subirne le conseguenze senza averne garantito i benefici – conclude Oteri –. Se il Ponte è davvero un’opportunità, la città deve avere garanzie precise, opere certe, risorse adeguate e un ruolo da protagonista”.