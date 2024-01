I carabinieri bloccano i ventenni al Forum di Brancaccio

Hanno portato via tre felpe da un negozio d’abbigliamento al centro commerciale Forum. I carabinieri hanno denunciato due ventenni che, secondo quanto ricostruito, erano appena usciti da uno dei punti vendita del centro commerciale di via Filippo Pecoraino, a Brancaccio, con tre felpe che però non erano state pagate.

A sollecitare l’intervento dei militari del nucleo radiomobile sono stati gli addetti alla sicurezza in servizio al centro commerciale che avevano visto i due aggirarsi con fare sospetto tra i corridoi del negozio. E così è intervenuta una pattuglia che ha bloccato e perquisito i due amici recuperando anche la merce nascosta nei loro zaini.

Donna accusata di rapina dopo diversi furti in centro

Non di furto ma di rapina è stata accusata invece una 32enne che una decina di giorni fa avrebbe rubato in diversi negozi di via Ruggero Settimo, a Palermo. Durante uno dei colpi la ragazza avrebbe spintonato una commessa per guadagnarsi la fuga prima di essere bloccata dalla polizia che ha trovato la refurtiva nella sua borsa.

Furti di auto e rame, in quattro arrestati dai carabinieri

Furti di rame e di auto a Palermo. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato quattro persone. Il primo furto è avvenuto all’ospedale Civico dove due vigilanti della Ksm hanno segnalato la presenza di un uomo di 42 anni che stava rubando cavi di rame dalla struttura ospedaliera. Nei giorni precedenti la cardiologia era stata messa in ginocchio dopo un furto di cavi. L’uomo stavolta stava rubando svariati metri di cavi elettrici usati per collegare il reparto di radiologia ad un gruppo elettrogeno d’emergenza. Il soggetto bloccato e arrestato. Il gip ha convalidato l’arresto.

A Borgo Nuovo due giovani palermitani sono stati bloccati mentre stavano rubando una vettura. Una volta scoperti hanno cercato di fuggire speronando anche l’auto dei carabinieri ma sono stati bloccati e arrestati. Infine in via Trieste nella zona della stazione, dove si sono ripetuti decine di furti e danneggiamenti alle auto, è stato bloccato un giovane di 20 anni per tentato furto. Tutti e tre arresti sono stati convalidati dal gip.