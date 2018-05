Le ricerche della polizia

E’ stato portato per la direttissima in Tribunale a Palermo. Carmelo Migliaccio approfittando di un attimo di distrazione è riuscito ad eludere i controlli e fuggire via.

E’ riuscito a passare anche i controlli in Tribunale.

E’ uscito dal palazzo di giustizia e arrivato al Papireto ha portato via uno scooter. Da quel momento non si sa dove sia.

Gli agenti di polizia lo stanno cercando in tutta la città.