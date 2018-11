il 14 e 15 novembre ai cantieri culturali alla zisa

I migliori progetti di innovazione nel Mezzogiorno, i loro protagonisti e come le politiche di coesione possono supportare lo sviluppo sostenibile delle regioni del Sud. Saranno i temi al centro di “Porte aperte all’innovazione”, la manifestazione organizzata da FPA, società del gruppo Digital360, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, della Città di Palermo e della Regione Siciliana.

L’appuntamento, in programma il 14-15 novembre ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, è la prima tappa di un festival itinerante dell’innovazione che punta a coinvolgere cittadini, associazioni e imprese di diverse città e regioni del Sud Italia. Nel convegno di apertura, intervento a distanza del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

“Porte aperte all’Innovazione” offrirà Academy, momenti formativi gratuiti pensati per studenti e professionisti, una galleria multimediale dedicata ai progetti sullo sviluppo del sud, la possibilità di interagire con le invenzioni dei makers e degli Istituti Tecnici del territorio.

Gli elevator pitch saranno brevi presentazioni di cinque minuti per ascoltare direttamente dalla voce dei protagonisti come innovare i territori con progetti di legalità, inclusione, talento e innovazione digitale. Ci saranno inoltre momenti dedicati ai nuovi linguaggi dell’arte, assistendo a storie di innovazione di grandi aziende dot-com (Google, Amazon), veri e propri eventi teatrali messi in scena dagli attori professionisti del progetto Companies Talks, per comprendere come funzionano i processi di innovazione attraverso la storia di grandi aziende e dei loro fondatori.

Tra gli ospiti, il Vicepresidente e Assessore per l’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, che interverrà il 15 novembre al convegno “Talento, innovazione digitale e imprese”, evento che vedrà il Keynote speech di Andrea Rangone, CEO Digital360. Già confermata, inoltre, la presenza degli Assessori regionali Iolanda Riolo (Attività produttive) e Roberto Lagalla (Assessore istruzione e formazione), del Vicesindaco del Comune di Palermo, Sergio Marino, e degli Assessori comunali Giovanna Marano (Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute) e Girolamo Turano (Innovazione e mobilità).

Uno dei momenti più importanti sarà la premiazione dei vincitori di APP4Sud, il contest online lanciato da FPA che vuole individuare e promuovere App dedicate ai territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia in grado di integrare l’innovazione tecnologica con la capacità di coinvolgere l’utente e raccontare il territorio. Sono 25 le App finaliste di APP4Sud: giovedì 15 novembre alle ore 16.00, verranno annunciate le cinque vincitrici all’interno del convegno “Un’agenda per il Sud: obiettivo 2030”. I partecipanti alla manifestazione avranno la possibilità di sperimentare di persona le App all’interno del “Play 360° Virtual Theater”, il primo cinema virtuale in Sicilia.

“Grazie alle risorse della coesione l’innovazione al Sud esiste, ma dobbiamo imparare a raccontarla, attraverso le esperienze realizzate e la voce dei protagonisti – afferma Gianni Dominici, Direttore generale di Fpa -. Porte aperte all’innovazione e il contest App4Sud nascono con questo obiettivo: raccontare i migliori progetti di innovazione nel Mezzogiorno, le persone che ne sono promotrici, i benefici e le opportunità che le tecnologie possono portare a territori e comunità”.

Le due giornate si chiuderanno con uno spettacolo di musica popolare mediterranea, il 14 novembre, e un dj set, il 15 novembre.

Il programma completo e aggiornato della manifestazione è disponibile al link: https://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it/.

Per ulteriori informazioni sui finalisti del premio APP4Sud: http://www.forumpachallenge.it/iniziative/premio-app4sud