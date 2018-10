Josip Posavec è stata una delle più grandi delusioni del Palermo degli ultimi anni. Il portiere croato venne acquistato dal Palermo nel 2015 dall’Inter Zapresic. Arrivato come un astro nascente del calcio croato, Posavec non ha mai convinto del tutto la società e tantomeno i tifosi, che non hanno mai perso occasione per criticarlo.

Troppo spesso l’estremo difensore che oggi milita nell’Hajduk Spalato ha alternato ottime parate a interventi a dir poco rivedibili. Mandato in Croazia per riacquistare serenità, giocando lontano da un ambiente che l’ha ormai etichettato come “scarso”, Posavec non sta trovando tanta fortuna.

Nell’ultimo match di campionato è uscito a inizio secondo tempo a causa di un infortunio. Restano ancora da valutare i tempi di recupero. Come se non bastasse l’Hajduk sta assolutamente deludendo nel campionato croato. La squadra occupa la settima posizione in classifica, con 11 punti raccolti in altrettante partite.

Il settimo poso in Italia non sarebbe poi così male, il problema è che in Croazia il campionato di massima divisione è composto da dieci squadre. Per cui la settima posizione equivale al quartultimo posto, non proprio eccezionale come piazzamento.

Nell’ultimo incontro la formazione di Spalato ha raccolto una sconfitta in trasferta contro la Lokomotiv Zagabria. 2 – 0 il risultato finale e con Posavec che ha subito una rete prima di essere sostituito per le condizioni fisiche.

