Per mercoledì 16 febbraio dalle 9 alle 16 chiusura della rampa

Possibili disagi per gli automobilisti sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo per mercoledì 16 febbraio. Per quella data, infatti, sono previsti dei lavori di pavimentazione del manto stradale e limitazioni al traffico all’altezza dello svincolo di Carini. Mercoledì, dunque, la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo sarà chiusa.

Il provvedimento si è reso necessario per procedere ad un urgente intervento di pavimentazione in seguito allo sversamento di combustibile da parte di un mezzo in transito.

Chiusura prevista tra le 9 e le 16

Per sette ore la zona sarà interdetta al traffico. Durante la chiusura, prevista tra le 9 e le 16, i veicoli provenienti da Palermo e con massa eccedente le 7,5 tonnellate potranno utilizzare lo svincolo di Villagrazia di Carini, mentre i mezzi con massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate potranno utilizzare anche lo svincolo di Capaci.

Caos traffico al ponte Corleone

Aumentano i disagi per gli automobilisti e i camionisti in transito sul ponte Corleone, a Palermo. Al fine di dare esecuzione alle richieste in tema di sicurezza mosse dalla ditta “Icaro Progetti“, da martedì 15 febbraio verrà sbarrato l’ultimo varco d’accesso alla corsia centrale in direzione Trapani. Una chiusura annunciata lo scorso 25 gennaio e che sarà resa operativa mediante l’apposizione di alcuni new jersey in cemento. Strumenti che inibiranno l’immissione dei mezzi nella corsia centrale esistente poco prima del Ponte Corleone. Un fatto speculare a quanto avvenuto sul lato in direzione Catania, all’altezza del carcere Pagliarelli.

Le modifiche alla viabilità

Da domani, la bretella laterale diventerà una “strada senza uscita”. Il tratto da via Villagrazia fino allo sbarramento diventerà a doppio senso di circolazione. Ciò per permettere a residenti ed alle attività commerciali di accedervi. Una vera mazzata per tutti coloro i quali utilizzavano la via laterale per schivare parte dell’implacabile traffico che si genera sul ponte Corleone. Nonché per tutte le aziende che si trovano nei pressi del viadotto di viale Regione Siciliana, le quali temono cali di fatturato simili a quelli occorsi alle aziende presenti sull’altra corsia. Insomma, i disagi alla viabilità aumenteranno. Ciò in attesa che partano i progetti per il consolidamento e per il raddoppio del viadotto, ancora al palo e al vaglio della burocrazia.