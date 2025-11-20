Non solo un concerto, ma un’esperienza intensa, tra tensione emotiva e un suono familiare e, allo stesso tempo, inedito. Domenica 23 novembre, alle 21, il palco del PunkFunk Sidekick di Palermo (via Napoli 8/10) ospita Phill Reynolds, progetto solista del musicista vicentino Silva Cantele. Un appuntamento che accende la curiosità di chi vuole scoprire un artista che ha trasformato l’estetica della one man band in una narrazione personale e ruvida. Un live imperdibile per chi parla i linguaggi del folk contemporaneo.





Reynolds calca i palchi dal 2012, intrecciando folk, blues e americana con un retaggio inatteso: quello dell’hardcore scandinavo e statunitense. Un innesto che incide sul ritmo, sulla costruzione dei brani e soprattutto sull’energia dei suoi live. In oltre 600 concerti tra Europa e Stati Uniti, ha consolidato un modo tutto suo di stare sul palco: fingerstyle preciso, guitar drumming che diventa architettura ritmica, grancassa e cavigliera che aggiungono corpo al suono. Una struttura essenziale, ma sorprendentemente densa, che sostiene una voce calda, venata di deserto, con cui racconta contrasti netti: amore e rabbia, carezze e ferite, luce e ombra.





All’attivo quattro album, l’ultimo dei quali – A Ride (Bronson Recordings, 2022) – conferma una scrittura piena di chiaroscuri. Un lavoro che ha consolidato la sua presenza nel circuito indipendente italiano ed europeo, dopo una lunga serie di collaborazioni e aperture a nomi di primo piano: Sigur Ros, Bombino, Eric Andersen, Timber Timbre, Blonde Redhead, Bloc Party, Daniel Norgren, Micah P. Hinson, Reverend Beatman. Una lista che racconta l’ampiezza del suo spettro sonoro, ma non tutta la storia: Reynolds resta infatti un artista che vive soprattutto nell’intensità del live, più che nella dimensione discografica.





Molti lo ricordano anche per la sua partecipazione a X Factor 2021, dove si fermò agli Home Visit, ricevendo però grandi apprezzamenti da Manuel Agnelli. Un passaggio televisivo che non ha definito la sua identità artistica, ma che ha permesso a un pubblico più ampio di conoscerlo.

Il concerto del 23 novembre, con ingresso gratuito, è un live che prende forma attraverso una presenza scenica essenziale, quasi rituale. Il tipo di esperienza che funziona particolarmente in un luogo come il PunkFunk Sidekick: una sala che avvolge e spettatori abituati alle contaminazioni sonore.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

