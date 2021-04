Postano una foto sui social senza mascherina, multati a Capaci dalla polizia municipale

Ignazio Marchese di

20/04/2021

Sono stati multati dalla polizia municipale di Capaci dodici ragazzi per aver scattato e pubblicato una foto su Instagram che li ritraeva senza mascherina. Per loro una multa di 400 euro ciascuno. I genitori dei ragazzi hanno protestato contro la sanzione che appare loro spropositata. “I nostri figli – spiega una della madri – hanno sbagliato a farsi quella foto senza dispositivi di protezione e così ravvicinati ma sarebbe stato meglio ‘tirargli le orecchie’ e spiegargli, come avremmo fatto noi, il perché dell’errore. Invece sindaco si è vantato sui social del fatto quando lui e i suoi assessori, come si vede da alcun post pubblici su Facebook, sono stati i primi a sbagliare e scattarsi foto in violazione delle disposizioni anti Covid. Eppure dovrebbero essere i primi a dare l’esempio”. I fatti risalgono a metà dello scorso marzo. Dall’amministrazione comunale arriva il plauso all’attività degli agenti della polizia municipale. Sempre a Capaci quindici giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati denunciati per rissa aggravata. Alla fine dello scorso febbraio in via Giovanni Falcone, nel centro di Capaci, era scoppiata una violenta lite tra un gruppo di giovani dopo gli apprezzamenti ritenuti pesanti rivolti alla giovanissima fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti nei tafferugli. Grazie ai sistemi di videosorveglianza e i racconti dei testimoni i carabinieri della compagnia di Carini sono riusciti a identificare tutti i giovani che hanno preso parte alla colluttazione. Il più grave dei contusi ha ricevuto una prognosi di sette giorni.

Sono stati multati dalla polizia municipale di Capaci dodici ragazzi per aver scattato e pubblicato una foto su Instagram che li ritraeva senza mascherina. Per loro una multa di 400 euro ciascuno. I genitori dei ragazzi hanno protestato contro la sanzione che appare loro spropositata.

“I nostri figli – spiega una della madri – hanno sbagliato a farsi quella foto senza dispositivi di protezione e così ravvicinati ma sarebbe stato meglio ‘tirargli le orecchie’ e spiegargli, come avremmo fatto noi, il perché dell’errore. Invece sindaco si è vantato sui social del fatto quando lui e i suoi assessori, come si vede da alcun post pubblici su Facebook, sono stati i primi a sbagliare e scattarsi foto in violazione delle disposizioni anti Covid. Eppure dovrebbero essere i primi a dare l’esempio”.

I fatti risalgono a metà dello scorso marzo. Dall’amministrazione comunale arriva il plauso all’attività degli agenti della polizia municipale.

Sempre a Capaci quindici giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati denunciati per rissa aggravata. Alla fine dello scorso febbraio in via Giovanni Falcone, nel centro di Capaci, era scoppiata una violenta lite tra un gruppo di giovani dopo gli apprezzamenti ritenuti pesanti rivolti alla giovanissima fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti nei tafferugli.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza e i racconti dei testimoni i carabinieri della compagnia di Carini sono riusciti a identificare tutti i giovani che hanno preso parte alla colluttazione. Il più grave dei contusi ha ricevuto una prognosi di sette giorni.