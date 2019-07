Oggi, preso l’aula consiliare della VII Circoscrizione di Palermo, è stato approvato un ordine del giorno presentato dal Vicepresidente, Fabio Costantino, del Gruppo di Forza Italia, per la salvaguardia della postazione decentrata di Sferracavallo.

L’iniziativa è stata appoggiata trasversalmente sia dal gruppo di Forza Italia, che da quello di Sicilia Futura e del Movimento Cinque Stelle.

“Anello di congiunzione tra l’Amministrazione centrale e quella decentrata, la postazione di Sferracavallo abbraccia circa 10 mila abitanti. È per tale motivo che la sua l’eventuale soppressione comporterebbe notevoli disagi, sulla falsariga di quella di Partanna Mondello, chiusa da più di un anno, con evidenti problemi in termini di servizi ai cittadini residenti. Con l’approvazione in aula, la richiesta sarà indirizzata sia al Sindaco di Palermo che a tutti gli organi preposti, al fine di tutelare la postazione decentrata di Sferracavallo”. A riferirlo è il Vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino.