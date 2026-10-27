Al Teatro Agricantus di Palermo è tutto pronto per il nuovo appuntamento di “Pov: si ride” il format dedicato ai nuovi linguaggi della comicità, ideato e condotto dai comici Simone Riccobono e Chris Clun in collaborazione con l’agenzia Zeroabbily di Davide Cammarata. Punto focale dei nuovi spettacoli targati Agricantus è il concetto di “punto di vista”, il titolo del format, infatti, prende ispirazione dal linguaggio dei social: POV (point of view).

Oggi, martedì 27 ottobre alle ore 21 saranno Simone Riccobono e Chris Clun a fare gli onori di casa. Sul palco di via XX Settembre si alterneranno diversi comedian, ognuno con il proprio monologo (ogni sera nuovi e di stili diversi), ai quali seguirà un momento collettivo dedicato al “gioco del POV” in cui i comici improvviseranno partendo da situazioni proposte sul momento dal pubblico, ed insieme agli spettatori esploreranno, con ritmo e creatività, i possibili punti di vista.





“Pov: si ride” è anche un laboratorio, un spazio trasversale in cui chiunque può venire a provare il suo pezzo, vecchie glorie e nuove proposte della comicità, in cui la vera novità è proprio il gioco di improvvisazione condiviso con il pubblico. Ogni spettatore, infatti, diventa parte integrante e attiva dello spettacolo avendo l’opportunità di assistere in tempo reale al processo creativo e alla nascita delle battute. Questo renderà ogni appuntamento unico e irripetibile. “Pov: si ride” è quindi più di una semplice serata di stand-up, ma un vero e proprio laboratorio comico in cui improvvisazione, interazione e sperimentazione si incontrano per dare vita a uno spettacolo leggero, veloce e dal linguaggio contemporaneo. Un format pensato per raccontare con ironia le piccole e grandi contraddizioni della vita quotidiana, e per dimostrare come, cambiando semplicemente punto di vista, anche la realtà più ordinaria può diventare sorprendentemente comica.

Biglietteria da mar a sab dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636. Biglietti: € 12, ridotto duo € 20 (10 eu pp)

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Chris Clun Simone Riccobono

Prezzo: 12.00

Info:

Il 27 ottobre sul palcoscenico del teatro palermitano si rinnova il format, ideato e condotto da Chris Clun e Simone Riccobono, che spazia tra stand-up e improvvisazione e dà vita a uno spettacolo leggero, veloce e dal linguaggio contemporaneo ha già conquista il pubblico, soprattutto il più giovane

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/108815

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