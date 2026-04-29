Al Teatro Agricantus di Palermo torna “Pov: si ride” il nuovo format dedicato ai nuovi linguaggi della comicità, ideato e condotto dai comici Simone Riccobono e Chris Clun in collaborazione con l’agenzia Zeroabbily di Davide Cammarata. Punto focale dei nuovi spettacoli targati Agricantus è il concetto di “punto di vista”. Il titolo, infatti, prende ispirazione dal linguaggio dei social: POV (point of view).

Anche per il secondo appuntamento oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21, Simone Riccobono e Chris Clun faranno gli onori di casa. Sul palco di via XX Settembre si alterneranno diversi comedian, ognuno con il proprio monologo (ogni sera nuovi e di stili diversi), ai quali seguirà un momento collettivo dedicato al “gioco del POV” in cui i comici improvviseranno partendo da situazioni proposte sul momento dal pubblico, ed insieme agli spettatori esploreranno, con ritmo e creatività, i possibili punti di vista.

Simone Riccobono

“Pov: si ride” è anche un laboratorio, un spazio trasversale in cui chiunque può venire a provare il suo pezzo, vecchie glorie e nuove proposte della comicità, in cui la vera novità è proprio il gioco di improvvisazione condiviso con il pubblico. Ogni spettatore, infatti, diventa parte integrante e attiva dello spettacolo avendo l’opportunità di assistere in tempo reale al processo creativo e alla nascita delle battute. Questo renderà ogni appuntamento unico e irripetibile.

Chris Clun

“Pov: si ride” è quindi più di una semplice serata di stand-up, ma un vero e proprio laboratorio comico in cui improvvisazione, interazione e sperimentazione si incontrano per dare vita a uno spettacolo leggero, veloce e dal linguaggio contemporaneo. Un format pensato per raccontare con ironia le piccole e grandi contraddizioni della vita quotidiana, e per dimostrare come, cambiando semplicemente punto di vista, anche la realtà più ordinaria può diventare sorprendentemente comica. “Pov: si ride” è il format che mancava: un’esperienza dinamica e divertente in cui la stand-up comedy incontra l’improvvisazione, la comicità si mescola all’intelligenza e il pubblico è parte attiva della serata.

Biglietteria da mar a sab dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636. Biglietti: € 10, ridotto duo € 14 (7,50 eu pp)

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Chris Clun Simone Riccobono

Prezzo: 10.00

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