Dalla candidatura ormai unitaria alla nomina dell’assessore regionale nella segreteria nazionale del partito. E’ già festa in casa Udc siciliana, almeno per i vertici del partito con registrano una doppia soddisfazione negli ultimi giorni

Il pranzo romano con i vertici Udc

Così Mimmo Turano, assessore regionale alle Attività produttive, nei giorni scorsi ha deciso di invitare a pranzo il candidato sindaco e i vertici nazionali del partito. Teatro del pranzo il ristorante “I due ladroni” di piazza Nicosia, storico locale della capitale.

A tavola c’era il gota del partito. Oltre Mimmo Turano che faceva da ospite ed il candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla, c’erano il segretario ed il presidente nazionale del partito: Lorenzo Cesa e Antonio De Poli.

Inutile aggiungere la soddisfazione per la candidatura, ormai unitaria nel centrodestra, di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo

La nomina di Turano alla segreteria nazionale del partito

Poco dopo è arrivata anche l’ufficialità della nomina nazionale per Turano oggi ‘festeggiato’ anche in Sicilia “La nomina dell’amico Mimmo Turano a responsabile della segreteria politica nazionale dell’Udc con il compito di coordinare le politiche per il Mezzogiorno è motivo di orgoglio per il partito siciliano che esce così ulteriormente rafforzato” afferma, infatti, il coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia Decio Terrana.

“Il segretario nazionale Cesa – continua Terrana – ha riconosciuto l’importante ruolo svolto dall’assessore Turano nella compagine di governo regionale e il suo contributo ed impegno su questioni cruciali per il tessuto produttivo e industriale siciliano”.

“Con Mimmo e gli altri amici dell’Udc in Sicilia giocheremo di squadra per vincere alle prossime amministrative ed essere pronti a misurarci alle regionali e alle politiche” conclude il coordinatore dello scudocrociato.

Le congratulazioni di Lagalla

“Esprimo le più sincere congratulazioni all’amico Mimmo Turano per la nomina a responsabile della segreteria politica nazionale dell’Udc, con il compito di coordinare le politiche per il Mezzogiorno. Sono certo che onorerà l’incarico ricevuto con l’impegno e la passione che ha sempre contraddistinto il suo lavoro per la Sicilia e i siciliani, già nel ruolo di assessore regionale del governo Musumeci”