daniele lentini, sindaco di francofonte

L’Udc Siracusa ha un nuovo coordinatore, Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, che prende il posto di Giovanni Magro, avolese, cacciato dai vertici del partito dopo un post polemico contro l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano. Magro, nei giorni scorsi, aveva attaccato l’esponente del Governo Musumeci che, sui social, chiedeva ai suoi sostenitori la preferenza al televoto promosso da BlogSicilia.

Le prime parole del neo capo dell’Udc Siracusa

“Accolgo con piacere ed enorme soddisfazione la mia nomina a coordinatore provinciale dell’UDC e ringrazio il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il coordinatore politico regionale Decio Terrana per la fiducia e la stima accordatami. E nota da più anni, la mia adesione al partito UDC insieme al gruppo politico che rappresento

formato da 12 consiglieri comunali” sono le prime parole del neo coordinatore dell’Udc di Siracusa.

Lo scontro

“Di norma succede che ad ogni elezione tutti i politici “chiedono il voto”. Questa volta però parteciperò ad un’elezione speciale” scrive lo scorso 15 febbraio su Facebook l’assessore Turano che continua “Infatti, su www.blogsicilia.it/televoto si potrà votare l’assessore regionale preferito. Non ci saranno “santuzze” nè volantini. È necessaria solo la vostra simpatica partecipazione”. E’ il post di Turano, invitando i simpatizzanti a sostenerlo

Ma che faccia tosta, cerca voti per essere nominato “MIGLIORE ASSESSORE”… Ma non si vergogna, dopo che il suo Assessorato è riuscito a spendere solo il 31%delle risorse dei fondi Europei? Io, al suo posto, mi ritirerei in campagna a coltivare zucchine…. Mahhhh!!” è stato il commento di Giovanni Magro che, giorni dopo il post, ha chiuso la sua esperienza di capo dell’Udc di Siracusa.

Recuperare chi si è allontanato

“Con grande umiltà, incontrerò i tanti amici che per disaffezione alla politica, per malintesi, si sono allontanati pur essendo culturalmente vicini ai valori sociali e politici del nostro partito e dell’area moderata che rappresentiamo” dice il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini.

Verso le elezioni

Il coordinatore dell’Udc di Siracusa pensa alle prossime scadenze elettorali.

“Dobbiamo sforzarci come sappiamo fare per comporre le liste elettorali dei Comuni che andranno al voto la prossima primavera, nonché la lista che vedrà affrontare la competizione regionale dove I’UDC sarà presente con autorevoli personaggi di alta statura politica ottenendo le giuste rappresentanze a tutti i livelli, a partire proprio dalla

deputazione regionale da troppo tempo assente nella nostra provincia” conclude Lentini.