Un elicottero privato è precipitato poco fa nel territorio del Comune di Collesano all’interno del Parco delle Madonie. L’incidente è avvenuto nella seconda parte della mattina ma non se ne conosce ancora l’esatta gravità

La macchina dei soccorsi si è subito attivata per verificare se ci siano vittime o feriti. In movimento anche le forze dell’ordine che, dopo aver prestato i soccorsi, dovranno occuparsi di ricostruire la vicenda e comprendere cosa sia accaduto.

L’elicottero, che sembra fosse partito da Palermo, stava eseguendo un volo per motivi privati. Non si conosce alcun dettaglio ne dell’incidente ne sugli occupanti del mezzo che secondo le prime indiscrezioni sarebbero stati, in tutto, due, il pilota ed un passeggero. Nessun dettaglio, al momento, neanche sulle loro condizioni di salute.

Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri, la Guardia Forestale i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 siciliano

In aggiornamento