L’espressione “casa dolce casa” non sembra attagliarsi alla realtà quotidiana di un 43enne palermitano che, nella serata di ieri, ha preferito il rischio di una condanna in carcere alle mura domestiche. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno infatti tratto in arresto l’uomo, già sottoposto alla misura dei domiciliari con braccialetto elettronico, con l’accusa di evasione. La particolarità della vicenda risiede non tanto nel reato in sé, quanto nelle modalità e nelle motivazioni che hanno spinto il soggetto a violare le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Una telefonata insolita alla centrale operativa

Tutto ha avuto inizio con una chiamata al 112, effettuata dallo stesso indagato. Con una fermezza che ha sorpreso gli operatori, l’uomo ha preannunciato la sua intenzione di evadere per consegnarsi spontaneamente di lì a poco. Quasi simultaneamente, i sistemi di monitoraggio elettronico collegati alla Centrale Operativa hanno confermato l’allontanamento del soggetto dal luogo di detenzione, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza. I militari della Stazione di Palermo Scalo si sono recati tempestivamente presso l’abitazione, constatando l’effettiva assenza dell’uomo e dando il via alle ricerche sul territorio.

Il dramma domestico dietro la scelta di evadere

Mentre le pattuglie erano impegnate nel setacciamento della zona, il 43enne si è presentato puntualmente presso la sede del Nucleo Radiomobile. Ai militari presenti, l’uomo ha spiegato le ragioni del suo gesto, riconducibili a una convivenza con la compagna divenuta ormai insostenibile. Ha descritto un clima domestico esasperato, segnato da continui litigi che avevano raggiunto il punto di rottura proprio nella serata di ieri.

Secondo quanto riferito, dopo l’ennesimo alterco, l’uomo avrebbe maturato la convinzione che restare in quella casa potesse portare a conseguenze ben più gravi o ad atti inconsulti. In un paradosso normativo e umano, ha dunque visto nelle camere di sicurezza dell’Arma un rifugio sicuro, dichiarando apertamente di preferire il rigore del regime carcerario alla prosecuzione di un conflitto familiare giudicato fuori controllo.

L’arresto e la decisione del giudice

Nonostante le motivazioni personali, la violazione della misura cautelare ha configurato la flagranza del reato di evasione. I Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. La vicenda si è conclusa, almeno per il momento, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Il magistrato ha convalidato l’arresto operato dai militari ma, paradossalmente, ha disposto per l’uomo nuovamente l’applicazione della misura degli arresti domiciliari. Resta da vedere se il “clima esasperato” citato dall’indagato troverà una via di risoluzione o se la convivenza forzata tornerà a essere il motore di nuove, singolari iniziative giudiziarie.