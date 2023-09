il palermitano Marco Vitellaro vincitore del premio "America Giovani"

Il giovane studente palermitano di Ingegneria Gestionale Marco Vitellaro è stato premiato alla Camera dei Deputati con il riconoscimento “America Giovani per il talento universitario” promosso dalla Fondazione Italia-Usa. Una ricompensa data a giovani neolaureati italiani che si sono distinti durante la propria carriera universitaria. Durante la premiazione, viene rilasciata una pergamena di riconoscimento ai talenti e una borsa di studio per la fruizione del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadeship per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

La laurea in Ingegneria all’Università degli studi di Palermo

Marco ha conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli studi di Palermo. A Marzo 2023, all’età di 24 anni, ottiene il titolo di dottore laureandosi presso il corso di studio magistrale Management Engineering a doppio titolo. Il giovane, ha infatti frequentato l’università di Lisbona durante l’anno accademico 2020-21 e ha ottenuto la borsa di studio Erasmus a Siviglia nel 2021-22. Lo studente ha svolto la tesi di laurea approfondendo la materia “Organizzazione Industriale e Strategie” con titolo di tesi “Success factor analysis of startup accelerators, focus on the relations between corporate, independent and public categories”. Attualmente lavora presso una società italiana multinazionale di consulenza.

Pochi mesi dopo la laurea, il giovane viene contattato per email dall’università di Palermo e viene invitato alla cerimonia presso la Camera dei Deputati per essersi distinto, assieme ad altri giovani neolaureati, durante il suo percorso di formazione universitario.

Il premio “America Giovani”

Il 28 Settembre, intorno alle 15, si è svolta una delle giornate di premiazione “America giovani” presso la Camera dei Deputati a Roma. La consegna dei premi ha interessato circa 270 giovani appartenenti a diversi atenei universitari italiani che hanno ottenuto risultati di eccellenza durante il proprio percorso accademico. I vincitori del premio sono stati selezionati sulla base di un piano di studio afferente agli interessi della fondazione Italia Usa; sono stati valutati: il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative.

Marco Vitellaro è il secondo studente palermitano assieme a Viviana Randazzo ad aver ottenuto il riconoscimento “Premio America Giovani per il talento universitario” dalla Fondazione Italia Usa per il costante impegno nello studio ingegneristico.