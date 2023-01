Laureata a Palermo

Anche la studentessa palermitana Ylenia Ribaudo riceve il riconoscimento “America Giovani per il talento universitario” promosso dalla Fondazione Italia-Usa. Si tratta di un premio, che valorizza gli studenti universitari italiani che hanno ottenuto risultati di eccellenza e successi accademici e professionali.

Laureata a Palermo

A 21 anni, Ylenia si è laureata all’Università degli Studi di Palermo in Economia e Amministrazione Aziendale, con una tesi che ha analizzato l’andamento strategico dell’azienda familiare. La sua eccezionale capacità di analisi e la sua passione per il management sono state riconosciute dalla Fondazione Italia-USA, che le ha assegnato il premio America Giovani per il talento universitario.

Ora studi alla Bocconi di Milano

Ma Ylenia non si è fermata qui: attualmente sta frequentando il corso magistrale di Management presso l’Università Bocconi di Milano. La sua preparazione è stata riconosciuta dalla Fondazione Italia-USA, che le ha assegnato una borsa di studio a copertura totale per il master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy.

La consegna del premio a Roma

Anche la giovane laureata catanese Irene Barbagallo è stata premiata con il riconoscimento consegnato durante una cerimonia che si è tenuta presso la Camera dei Deputati a Roma. La catanese, laureatasi anche lei a 21 anni con il massimo dei voti in Scienze e Lingue per la Comunicazione presso l’Università di Catania, Irene Barbagallo ha presentato una tesi dal titolo “La valorizzazione della Sicilia attraverso gli abiti di Dolce & Gabbana”. Il premio conferitole include anche l’iscrizione gratuita ad un Master in “Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy”, interamente finanziato dalla Fondazione Italia-Usa.

Una eccezionale performance universitaria

Questo premio rappresenta un grande traguardo per le due studentesse siciliane che si sono distinte tra i mille laureati eccellenti in tutta Italia. La sua eccezionale performance accademica e la sua passione per la valorizzazione della cultura siciliana attraverso la moda, dimostrano il suo grande talento e la sua dedizione nei confronti della sua carriera.

Cos’è il premio “America Giovani”

La Fondazione Italia-Usa, attraverso il premio “America Giovani”, vuole incoraggiare i giovani talenti italiani a continuare a perseguire i loro obiettivi e a contribuire allo sviluppo del nostro Paese. La Fondazione Italia USA promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.