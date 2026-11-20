È Kazaam Lab, spin-off dell’Università degli Studi di Palermo, il vincitore assoluto del Premio Innovation Island 2026, promosso dalla Fondazione Innovation Island ETS. A consegnare il riconoscimento sul palco dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva, a conclusione della settimana dedicata alle nuove tecnologie nell’Isola, è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Guidato dalla professoressa Simona Ester Rombo, docente ordinaria del Dipartimento di Matematica e Informatica di Unipa, il team palermitano ha sbaragliato la concorrenza imponendosi su 40 progetti complessivamente candidati e superando nella sfida finale le altre cinque startup selezionate per la categoria Advanced (Acqua Yachts, Refinea, Drilldown, Serra Archimede e TP Circular Industry).

La piattaforma Kazaam-Trial e l’IA per la medicina di precisione

Il progetto premiato si chiama Kazaam-Trial e unisce intelligenza artificiale e Network Medicine per risolvere uno dei nodi più complessi della ricerca farmaceutica: l’individuazione dei pazienti più idonei a partecipare alle sperimentazioni cliniche, a partire da patologie neurologiche complesse come l’Alzheimer.

Nelle sperimentazioni sull’Alzheimer, infatti, i tassi di insuccesso sono storicamente altissimi anche a causa della forte variabilità biologica tra i pazienti. La piattaforma messa a punto dal gruppo multidisciplinare di biologi e informatici analizza dati biologici complessi per individuare le caratteristiche molecolari dei singoli individui, prevedendo sia l’eventuale risposta ai farmaci sia il rischio di effetti collaterali. Il sistema proprietario di associazioni tra malattie ha raggiunto un’accuratezza del 96% nella validazione dichiarata dal team ed è già in fase di test presso infrastrutture ospedaliere pilota e centri di ricerca clinica, con l’obiettivo di completare l’iter regolatorio e arrivare sul mercato nel 2028. Nato nel 2020, lo spin-off punta già a estendere questa tecnologia anche all’oncologia, alle malattie autoimmuni e ad altre patologie neurodegenerative.

Semilia: “Dalle nostre università innovazione di livello internazionale”

Soddisfatto il presidente della Fondazione Innovation Island, Biagio Semilia, che sottolinea il valore strategico del risultato raggiunto: “La vittoria di Kazaam Lab dimostra come la ricerca sviluppata nelle nostre università possa trasformarsi in innovazione concreta, capace di rispondere a sfide di rilevanza internazionale. L’intelligenza artificiale applicata alla medicina rappresenta uno dei settori con le maggiori prospettive di crescita e il progetto premiato ne è un esempio significativo”.

“Con Innovation Island – conclude Semilia – vogliamo contribuire a creare le condizioni affinché idee e competenze possano diventare imprese solide, capaci di attrarre investimenti, generare occupazione qualificata e competere sui mercati. La Sicilia ha talenti e capacità scientifiche importanti: la sfida è accompagnarli nella crescita, costruendo un collegamento sempre più stretto tra università, ricerca e sistema produttivo”.