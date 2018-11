il 29 e 30 novembre

Si terrà a Palermo venerdì 30 novembre, presso la Società Siciliana per la Storia Patria (Piazza San Domenico, 2 – ore 17), la cerimonia finale del Premio Letterario Internazionale Mondello, giunto alla quarantaquattresima edizione, promosso dalla Fondazione Sicilia, dal 2012 insieme con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Quest’anno l’evento finale è realizzato insieme con la Fondazione Circolo dei lettori di Torino e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo. Giovedì 29 novembre, alle 18, a Palazzo Branciforte, i vincitori incontrano il pubblico di Palermo, venerdì 30 novembre, alle 12,30, l’incontro con i media.

Tutti gli autori premiati: Davide Enia con Appunti per un naufragio (Sellerio), Michele Mari con Leggenda privata (Einaudi), Laura Pariani con di ferro e d’acciaio (NNE), per la sezione Opera Italiana; Alberto Casadei con Biologia della letteratura (il Saggiatore), per la sezione Mondello Critica.

I vincitori del Premio Opera Italiana e del Premio Mondello Critica sono stati scelti, con la presidenza di Giovanni Puglisi, da un Comitato di Selezione composto dal critico letterario e saggista Giuseppe Lupo, dallo scrittore e critico letterario e televisivo Francesco Pacifico e dalla scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini.

Ecco il programma della quarantaquattresima edizione:

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018

Ore 18 – INCONTRO CON I VINCITORI DELLA 44a edizione

Palermo – Palazzo Branciforte (Largo Gae Aulenti, 2)

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Ore 12,30 – CONFERENZA STAMPA

Palermo – Palazzo Branciforte (Largo Gae Aulenti, 2)

I vincitori della XLIV edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello incontrano i media.

Ore 17 – CERIMONIA FINALE E PROCLAMAZIONE DEI PREMI SUPERMONDELLO, MONDELLO

GIOVANI, MIGLIORI MOTIVAZIONI DEGLI STUDENTI GIURATI

Palermo – Società Siciliana per la Storia Patria (Piazza San Domenico, 2) Introduce e modera: Salvatore Ferlita

Intervengono: Raffaele Bonsignore, Presidente della Fondazione Sicilia, Giovanni Puglisi, Professore Emerito di Letterature comparate – Presidente Università IULM Milano, Nicola Lagioia, Direttore Editoriale Salone Internazionale del Libro XXXI edizione, Giuseppe Lupo, Francesco Pacifico e Francesca Serafini Comitato di Selezione, Davide Enia, Michele Mari, Laura Pariani, Premi Opera Italiana e Alberto Casadei Premio Mondello Critica

Nel corso della cerimonia verranno proclamati i vincitori del SuperMondello e del Mondello Giovani. I tre romanzi vincitori del Premio Opera Italiana sono stati sottoposti al giudizio 120 lettori qualificati, indicati da ventiquattro librerie dislocate in tutta Italia, scelte in partnership con Domenica – Il Sole 24 Ore. Le loro preferenze, espresse tramite votazione online da giugno a ottobre, decreteranno il vincitore assoluto, cui andrà il Premio SuperMondello. Parallelamente, una giuria di 180 studenti di 18 scuole secondarie di secondo grado, 12 di Palermo e 6 di Enna, Marsala, Caltanissetta, Agrigento, Catania e Santa Teresa di Riva (Messina), decreterà il vincitore del Premio Mondello Giovani. Gli studenti hanno letto i tre libri in gara e votato il loro romanzo preferito, motivando la scelta con un testo critico. Il Comitato di Selezione assegnerà a tre studenti siciliani il Premio alla Migliore Motivazione, fra quelle espresse dagli studenti giurati per votare il vincitore del Mondello Giovani.

“Il Premio Mondello – afferma il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore – rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello tra gli eventi da noi organizzati. La sua longevità e l’attenzione di pubblico e di critica lo confermano. Per questo, abbiamo pensato a un’interazione sempre maggiore tra gli scrittori e il loro pubblico, anche attraverso incontri informali”.

La cerimonia non si esaurirà nella consegna dei premi, ma sarà un’occasione per creare un dibattito tra gli autori vincitori, i membri del Comitato di Selezione, gli studenti e i lettori forti giurati, attraverso un dialogo inerente alle opere premiate.

Domenica 13 maggio 2018, al Salone Internazionale del Libro di Torino, è stata già premiata, come vincitrice della sezione Autore Staniero, il Nobel per la letteratura 2009 Herta Müller, scelta dal giudice monocratico Andrea Bajani.