Avrebbe preso a bastonate un testimone per le dichiarazioni rese ai carabinieri durante le indagini culminate lo scorso 25 novembre in un’operazione antidroga che aveva portato al suo arresto.

Adesso per un 26enne, sottoposto ai domiciliari con il braccialetto elettronico, si sono spalancate le porte del carcere. I carabinieri della sezione Operativa del reparto territoriale di Termini Imerese (Palermo), infatti, hanno eseguito un provvedimento di sostituzione di misura cautelare emesso dal gip Erina Cirincione, su richiesta della Procura di Termini Imerese, guidata da Angelo Vittorio Cavallo. Secondo quanto accertato dagli investigatori, il 26enne, accompagnato verosimilmente da un complice, si sarebbe presentato sotto casa della vittima contestando le dichiarazioni che aveva reso nei suoi confronti, colpendolo violentemente con un bastone e affermando che quelli come lui avrebbero pagato per la loro condotta.

Gli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri, supportati anche dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina, hanno consentito di raccogliere un “grave quadro indiziario” recepito dal gip che ha accolto la richiesta di aggravamento della misura a carico del giovane. Il pm Manfredi Lanza, titolare delle indagini, infatti, ha ravvisato nella condotta dell’indagato “una matrice estorsiva, finalizzata a costringere i testimoni a ritrattare o a rendere false dichiarazioni”. Per il 26enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Termini Imerese.