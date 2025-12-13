La Polizia Municipale di Palermo, in occasione del 76° anniversario della ricostituzione del Corpo, ha presentato ieri sera, al Teatro Massimo, il calendario istituzionale 2026. I dettagli sono stati illustrati, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore Dario Falzone, dal comandante della Polizia Municipale, il generale Angelo Colucciello.

Il calendario che, come da tradizione ormai, dà voce agli agenti che, ogni giorno, garantiscono sicurezza urbana, viabilità, tutela degli spazi pubblici e supporto alla cittadinanza, anche quest’anno rompe con la classica veste istituzionale e colora gli scatti degli angoli più significativi di Palermo con suggestivi graffiti immaginari cui è affidata la narrazione semplice e immediata dello spirito di servizio e del generoso impegno verso la collettività degli uomini e delle donne della polizia municipale.

“Con grande piacere – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla – rivolgo a tutti gli Operatori della Polizia Municipale di Palermo e alle Loro famiglie il mio più cordiale saluto in occasione della presentazione del Calendario 2026. Ancora a Loro e a quanti entreranno in possesso di questo Annuario mi piace anche anticipare i migliori auguri per un felice Anno Nuovo. L’iniziativa, ormai entrata nell’agenda degli eventi comunali, non è solo motivo di ricorrente soddisfazione per l’Amministrazione, ma anche un’opportunità per ribadire la dedizione e il valore dell’impegno con i quali il Corpo si mette a quotidiano servizio della Città. Il lavoro degli uomini e delle donne della Polizia Municipale, spesso silenzioso ma sempre essenziale, rappresenta una presenza costante al fianco dei cittadini: nelle strade, nelle scuole, nei momenti di emergenza e nel quotidiano lavoro che garantisce ordine, sicurezza e legalità. A Loro Palermo deve molto, in particolare per l’operoso contributo finalizzato a rendere la Città più vivibile, accogliente e rispettosa delle regole. Con professionalità, senso del dovere e umanità, l’attività del Corpo incarna lo spirito di servizio che ogni Pubblica Amministrazione deve sostenere e valorizzare. Il calendario, della cui veste grafica mi compiaccio, è anche un simbolo di appartenenza e di identità, un modo per raccontare, attraverso le immagini, il legame profondo tra la Polizia Municipale e la Comunità cittadina. A nome della Città e mio personale, esprimo gratitudine e rinnovo l’augurio di un anno sereno e ricco di soddisfazioni, per continuare, insieme, a spenderci per una Palermo più sicura, giusta e solidale”.

“Un plauso – ha detto l’assessore Dario Falzone – agli operatori della Polizia Municipale per le bellissime illustrazioni di questo nuovo calendario che ritraggono tutte le attività che vedono in prima linea le donne e gli uomini del Corpo, che lavorano per la sicurezza di noi tutti, offrendo supporto e risorse per costruire insieme una città sempre più vivibile. Spesso si pensa che la Polizia Municipale si occupi solo di traffico, in realtà c’è tanto altro, dal benessere animale ai controlli edilizi, dalla tutela dell’ambiente al presidio del territorio, dall’aiuto alle fasce più deboli alla movida. Ogni mese è dedicato a una missione o un nucleo specializzato, in modo valorizzare le numerose attività in cui i nostri agenti sono impegnati, spesso sconosciute ai più: questo aiuta ad avere una visione più completa e realistica del lavoro della Polizia Municipale, a trasmettere il senso profondo di una professione sicuramente non facile e lo sforzo quotidiano per costruire, nel tempo, quell’importante rapporto di fiducia tra persone e istituzioni”.

Per il comandante Angelo Colucciello “Palermo, ormai da tempo, continua a rappresentare i suoi simboli, i suoi martiri e i suoi eroi sui muri della città, per farne memoria costante e conservarne per sempre il ricordo. Fedele alla sua antichissima storia che si ritrova tanto nel passato, dalle immagini scolpite nella roccia delle grotte dell’Addaura, quanto nel presente, con le opere rappresentate sul perimetro di Viale del Fante, con i suoi murales Palermo evidenzia una perfetta sintesi della sua vocazione comunicativa che unisce arte e libera espressione. E sulla scia di questo “disegno”, per il 2026 la Polizia Municipale di Palermo ha voluto imitare la città.

Con una raccolta di graffiti urbani immaginari, per raccontare sui muri della città le attività del Corpo, la sua profonda dedizione ai bisogni dei cittadini, il suo legame con il territorio, il suo attaccamento ai vicoli che ne costituiscono il cuore. E’ il nostro modo per fare gli Auguri a tutta la città perché continui sulla strada della rinascita e, soprattutto, si nutra degli anticorpi che le sono necessari per cacciare i demoni che ancora oggi vogliono imbrattare le sue strade e alla Polizia Municipale perché possa avere l’onore di servire Palermo”.

Nel corso della serata si sono alternati momenti di ilarità, con Antonio Pandolfo, i Fratelli Sansone e un video di Alessio Rubino, ed esibizioni musicali della Corale della Polizia Municipale “San Sebastiano”, che quest’anno celebra il ventennale dalla fondazione. La conduzione dello spettacolo è stata affidata alla giornalista Stefania Petyx.

All’iniziativa hanno preso parte anche gli studenti dell’Istituto nautico “Gioeni Trabia”, che hanno collaborato al servizio di accoglienza delle autorità e quelli del Liceo delle scienze umane e linguistico “Danilo Dolci” di Brancaccio.