Sarà presentato oggi, 28 maggio 2025, alle ore 18.00, presso la Città dei Ragazzi (via Gramignani 128, Catania), il libro Girotondo Rossazzurro, ultima opera del giornalista e scrittore Orazio Provini.

L’evento, a ingresso libero, si inserisce nel calendario de “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale che promuove la lettura attraverso incontri culturali e letterari in tutta Italia.





Girotondo Rossazzurro è un viaggio nel tempo e nella memoria, che attraversa oltre trent’anni di storia del Calcio Catania, raccontati con la voce di chi ha vissuto in prima linea i momenti più intensi e significativi: salvezze miracolose, promozioni storiche, cadute dolorose, e il costante legame tra squadra e città. Il libro raccoglie aneddoti, retroscena e riflessioni, restituendo un racconto vivo e sincero, al di là dei risultati sportivi.

Orazio Provini, giornalista professionista, ha lavorato per Antenna Sicilia, La Sicilia e La Gazzetta dello Sport. Per anni ha raccontato quotidianamente le vicende del Catania, diventando un punto di riferimento per migliaia di tifosi. Con questo libro, ripercorre la sua esperienza umana e professionale, intrecciando cronaca e memoria in un omaggio profondo ai colori rossazzurri. Durante la presentazione, l’autore dialogherà con il pubblico, offrendo spunti di riflessione su sport, identità e cultura popolare.

Luogo: Città dei Ragazzi, Via Gramignani , 128, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.