Martedì 19 maggio presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo si terrà la presentazione del libro “La Sicilia insorta” di Dario Librizzi edito dall’Istituto Poligrafico Europeo. Ad accompagnare l’autore ci sarà lo storico Carlo Verri.

Il libro:

Il movimento dei Fasci dei lavoratori, nato in Sicilia alla fine del XIX secolo, fu un fenomeno di rilievo nazionale: segnò l’ingresso consapevole delle masse nella vita pubblica, portò alla luce la questione sociale in Italia e mise in crisi la classe politica post-risorgimentale.

L’autore ne ricostruisce la storia in una prospettiva di lungo periodo, mostrando come quegli eventi abbiano influenzato profondamente il dibattito politico e storiografico. Ne emerge un affresco corale, in cui uomini e donne sono protagonisti di un’epopea di riscatto e di emancipazione. Di particolare rilievo fu il ruolo femminile, sia per la partecipazione numerosa sia per l’attivo protagonismo.

I Fasci rappresentarono un momento fondativo per i movimenti popolari e democratici sviluppatisi in Sicilia nel Novecento e restano attuali per la loro idea di cambiamento dal basso.

Dario Alessandro Librizzi (1978) insegna Filosofia e Storia a Palermo. Attivo nell’ambito sociale, ha animato il Laboratorio Zeta e oggi collabora con la bibliofficina di quartiere booq. Ha collaborato con le riviste Segno e InTrasformazione.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Dario Librizzi

Prezzo: 0.00

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