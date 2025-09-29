Oggi, 29 settembre, avrebbe compiuto 89 anni e la comunità di Forza Italia da Nord a Sud ha deciso di dedicare a Silvio Berlusconi una giornata infarcita di auguri social nonostante il Presidente di Fininvest e di Forza Italia non ci sia più dal 12 giugno del 2023.

Gli auguri social di Schifani

Anche il Presidente della Regione Renato Schifani ha dedicato un post al ricordo di Berlusconi nel giorno del suo compleanno “Oggi, 29 settembre, nel giorno del suo compleanno, il pensiero va a Silvio Berlusconi” ha scritto Schifani in un posto accompagnato da un cuore e da una fotografia che li ritrae insieme in parlamento.

“Un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo e indelebile nella storia del nostro Paese, incidendo con coraggio e determinazione nella politica, nell’economia e nella vita sociale italiana” ha proseguito Schifani nel suo messaggio.

“Per me, e per tanti, è stato anche un ispiratore, capace di ascoltare, di incoraggiare e di dare fiducia. La sua visione e la sua forza restano un patrimonio che continua a parlare al presente e al futuro”.

“In questa ricorrenza, desidero ricordarlo con gratitudine e con affetto, certo che la sua eredità umana e politica continuerà a vivere nella memoria collettiva. Presidente ci manchi” ha concluso il governatore.

Il messaggio social di Forza Italia

“Sei sempre con noi, buon compleanno Presidente! Ci manchi”, è stato il messaggio diffuso dagli azzurri sui canali social ufficiali. Ciascuno ha farcito il proprio messaggio con un ricordo personale.

Il ricordo non si è limitato agli esponenti di Forza Italia. Anche i leader e diversi esponenti della Lega hanno scelto di ricordare il compleanno di Berlusconi ma in modo diverso. Matteo Salvini ha dedicato a Berlusconi un post corredato da una card commemorativa con le date “29 settembre 1936 – 29 settembre 2025”. Un ricordo al quale si sono associati anche molti esponenti della società civile