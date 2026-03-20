Mentre continuano a spirare venti di guerra nel Mediterraneo il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, e il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, hanno visitato, nella giornata di ieri, in Sicilia alcune delle principali infrastrutture della Marina nell’isola.

Le visite e le basi

La visita ha toccato la stazione elicotteri della Marina a Catania (Maristaeli) e la Base di Augusta, con il Comando marittimo Sicilia e l’Arsenale militare. Presenti tra gli altri, l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, l’ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo, il contrammiraglio Giovanni Torre, direttore dell’Arsenale, e il contrammiraglio Davide Da Pozzo.

Nel corso degli incontri sono stati affrontati i temi della sicurezza del Mediterraneo, del ruolo operativo della Marina e del rafforzamento degli arsenali, con investimenti per nuovi bacini galleggianti a Taranto e Augusta.

Minardo ha incontrato personale militare e civile e rappresentanze sindacali, sottolineando il valore del dialogo istituzionale.

Mediterraneo centrale per la sicure d’Europa

“Il Mediterraneo è centrale per la sicurezza dell’Italia e dell’Europa e la presenza della Marina in Sicilia è fondamentale per garantire stabilità e controllo delle rotte, a partire da presìdi operativi strategici come Maristaeli Catania e il polo navale di Augusta. In questo quadro, l’Arsenale di Augusta rappresenta non solo un presidio strategico per la Marina Militare, ma anche una realtà di grande valore economico per la Sicilia”, ha dichiarato Minardo.

Allarme bomba a Sigonella

Nelle stesse ore scattava un allarme bomba nella base Usa di Sigonella. I dipendenti sono stati invitati a non uscire all’aperto e restare nelle proprie postazioni mentre l’area ingresso dell’aeroporto veniva temporaneamente chiusa a scopo precauzionale durante un controllo di sicurezza che è stato confermato m,a definito “di routine”.

L’allarme, poi rientrato, è stato confermato con una nota ufficiale diramata dall’Aeronautica italiana e della Us Navy