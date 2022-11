Calcio a 5, serie C1, tre legni per i rosanero

Gli applausi al Palermo C5, i tre punti alla capolista Mazara. Sconfitta a testa alta per i rosanero che perdono 5-3 sul campo della prima della classe nel girone A del campionato di serie C1 che continua a viaggiare a punteggio pieno con 7 vittorie in altrettante partite. I mazaresi hanno disputato una partita in meno rispetto ai palermitani che rimangono a quota 8 in classifica e perdono un po’ quota. Per i rosa è il secondo stop di fila dopo quello con il Tiki Taka della settimana scorsa.

Mazara in forcing e fa due gol, Palermo C5 prende tre legni

Pronti via sono i padroni di casa a pigiare il piede a martello sull’acceleratore. Il Mazara, infatti, parte veramente forte costringendo il Palermo C5 a rintanarsi nella propria metà campo. Il forcing della squadra di casa viene premiato al minuto 11: sarà Buscaglia ad aprire le danze dell’incontro con una fucilata potentissima che non lascia scampo all’estremo difensore rosanero.

Al 25′ il Mazara trova anche il raddoppio firmato da Farina abile a sfruttare il pregevole assist di Morales.

Il Palermo, nonostante il passivo, resta vivo come testimoniano i 3 legni colpiti nella prima frazione. La partita, infatti, è tutt’altro che finita.

Nella ripresa rosanero pimpanti

La musica cambia radicalmente nella ripresa, soprattutto nelle battute iniziali: il Palermo C5, riesce a pareggiare i conti grazie alla superlativa doppietta di Adami abile, nel giro di 3 minuti, a perforare la retroguardia avversaria.

Bisogna attendere il 15’ per registrare il nuovo sorpasso del Mazara, rete del momentaneo 3-2 siglata da Figuccio.

Entusiasmo alle stelle per i padroni di casa che, dopo appena un minuto, si portano sul 4-2 grazie al gol di De Marco (conclusione imparabile sotto l’incrocio dei pali). Al 18’ il Palermo C5 si riporta in partita grazie al contropiede fulmineo finalizzato da Sgarlata. A porre la parola fine sul match ci pensa Morales che sigla il definitivo 5-3.

Prossimo impegno del Palermo Calcio a5 in programma sabato 12 novembre, tra le mura amiche del “Tocha Stadium”, contro il Marsala.

I risultati dell’ottava giornata

Futsal Mazara-Palermo C5 5-3

Marsala Futsal-Palermo Futsal eightyniners 5-3

Resuttana San Lorenzo-Isola C5 5-3

Tiki Taka Palermo-Sporting Alcamo Onlus 2-2

Veco Palermo-San Vito Lo Capo 9-2

Punta Vugghia Bagheria-Mistral Meeting Club 3-2

La classifica, il Palermo C5 perde quota

Questa la graduatoria. Futsal Mazara 21 punti, Mistral Meeteing Club 18, Tiki Taka Palermo C5 16, Cus Palermo 15, Sporting Alcamo Onlus 13, Marsala Futsal 12; Palermo Futsal Eightyniners 10, Palermo C5 8, San Vito Lo Capo 7, Resuttana San Lorenzo 6, Veco Palermo C5 ed Isola C5 3.