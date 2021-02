L'assessore regionale ospite di Casa Minutella

L’assessore regionale Mimmo Turano ospite di Casa Minutella.

ospite di Casa Minutella. Turano ha annunciato l’arrivo di un nuovo ristoro per le aziende siciliane.

per le aziende siciliane. Ci sarà anche un bando per l’e-commerce.

L’assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano è intervenuto a Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella su BlogSicilia.it, facendo il punto sulla situazione scolastica nell’Isola.

«Sappiamo che tante aziende non riapriranno, che è saltato il banco, che la Regione – così come lo Stato – non avrà la forza di risarcire tutte le imprese che hanno subito i danni della pandemia, consapevoli che ci sono settori che soffrono più degli altri – ha detto Turano – Ma siamo in guerra e la speranza è l’ultima a morire. È chiaro che la Regione e il Governo Nazionale debbano fare tutto quello che possono per rimettere in pista il mondo produttivo ma il disagio è grande. Tuttavia, dobbiamo mettere in campo una grande campagna di vaccinazione. Solo così potrà ripartire l’economia».

«Appena saremo in sicurezza ripartirà tutto – ha rimarcato Turano – e nessuno vuole esimersi da trovare una soluzione per ristorare il danno prodotto dall’emergenza sanitaria».

Poi, a proposito dei commercianti del settore dell’abbigliamento, l’assessore ha affermato: «Questa categoria ha subito un torto ma non è dipeso dal presidente Musumeci ma dalla classificazione della Regione Siciliana come zona rossa. Musumeci l’ha chiesta ma le restrizioni sono stabilite dal Governo Nazionale. La Regione può solo inasprirle. Alla scadenza del 15° giorno, tornando in zona aranxione, abbiamo espressamente chiesto di anticipare per due giorni l’apertura degli esercizi commerciali ma non è stato possibile. Poi, sul fatto che alcuni negozi, come quelli per i bambini, possono restare aperti ma non quelli per gli adulti, abbiamo mandato una nota al Governo Nazionle e, su questo, la Conferenza Stato – Regioni dovrà pronunciarsi. In caso di prossima ondata, è chiaro che ci vorrà uno spirito diverso. Gli sconti, inoltre, sono stati postergati come richiesto da Confcommercio. Tuttavia, non va dimenticato che siamo stati travolti dalla pandemia con 1000 nuovi casi e 40 morti al giorno».

Turano ha poi preannunciato che «in Giunta si è deciso di utilizzare i Fondi comunitari per inventare una nuova misura di ristoro per le imprese siciliane ma non conosco al momento l’ammontare. Quando avremo la certezza sulle risorse, su cui sta lavorando l’assessore Gaetano Armao, in pochi mesi saranno girate alle imprese che ne faranno domanda».

Infine, l’assessore ha comunicato che sarà pubblicato il bando sull’e-commerce non appena approvato, entro il mese di febbraio, il Bilancio.