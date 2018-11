il 25 novembre al cinema de seta

Sarà un cuore “come non l’avete visto e sentito mai”, come recita il sottotitolo dello spettacolo, quello proposto da Davide Terranova, cardiologo e divulgatore scientifico. Sul palco si alterneranno riferimenti storici con rappresentazioni teatrali, proiezioni su grande schermo di video animazioni HD spettacolari sulla funzione del cuore, riferimenti a ciò che il cuore rappresenta nell’arte, nella musica e nella gioia di vivere.

Tutto questo è “Lo spettacolo del cuore”, un evento teatrale multimediale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari ed utilizza le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’è, come funziona e come far stare bene il nostro cuore, permettendo agli spettatori di conoscere con chiarezza, semplicità e praticità la natura delle comuni malattie cardiovascolari e soprattutto come prevenirle, attuando anche suggerimenti di corretta alimentazione. Suggerimenti che arriveranno da un ospite d’eccezione: lo chef Franco Ruggero.

Lo spettacolo del cuore sarà a Palermo domenica 25 Novembre ore 17.00 – Cinema Vittorio de Seta.

Ingresso gratuito su prenotazione al numero 3484119943 entro sabato.

Lo Spettacolo del Cuore ha ottenuto 16 patrocini tra ASL ed Associazioni Scientifiche ed il patrocinio nazionale permanente dalla Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) Ogni anno in Italia circa duecentomila persone vengono colpite da infarto del miocardio. Quasi 550 ogni giorno, 1 persona ogni 6 minuti. Le malattie cardiovascolari sono al primo posto tra le cause di decesso in Italia. “Per evitare tutto questo – dichiara l’ideatore del progetto, il cardiologo Davide Terranova – oltre alla ricerca è la parola “divulgazione” il miglior passepartout per aprire le porte a una vita più sana e lunga. Spiegheremo cosa vuol dire avere un infarto, cos’è la morte improvvisa, cosa vuol dire avere un cardiopalmo, come si curano e come si prevengono le malattie del cuore con uno sguardo anche… al cuore degli animali”.

Istituzioni e privati hanno sostenuto il progetto attraverso la Onlus A CUORE APERTO.

Tutte le 65 repliche dello spettacolo andate in scena fino ad oggi, hanno realizzato il tutto esaurito, coinvolgendo in totale 60.000 persone.

A Palermo lo spettacolo arriva grazie all’impegno di Carmelo Guccione, farmacista clinico presso la Farmacia Guccione: “Ho avuto l’opportunità di conoscere Davide Terranova in occasione di un seminario di approfondimento riservato ai farmacisti. In quella occasione si è dibattuto su come ognuno di noi può contribuire in misura rilevante alla prevenzione delle malattie cardiache o ad una evoluzione meno sfavorevole del loro decorso con interventi sullo stile di vita, l’alimentazione e la nutraceutica. Durante lo spettacolo vengono affrontati con un linguaggio semplice e comprensibile tutti questi temi. Noi farmacisti siamo da sempre in prima linea sulla prevenzione quindi mi è sembrato naturale impegnarmi per far sì che anche i palermitani potessero fruire di questo evento”.

Lo spettacolo arriva a Palermo anche grazie all’impegno dell’associazione Movimento per la salute dei giovani: “Da molti – spiega il presidente Fabrizio Artale -, ci occupiamo di assistere i cardiopatici congeniti di tutte le età. Le problematiche di queste persone sono molteplici, pertanto occorre un’adeguata assistenza sanitaria e una efficace informazione per evitare serie conseguenze. In Sicilia si stima siano oltre 12mila i cittadini adulti affetti da cardiopatie congenite, circa 100mila in Italia. Ed ogni anno ci sono 2.000 nuovi cardiopatici congeniti adulti in Italia, di cui circa 500 nella sola Sicilia. A Palermo purtroppo non esiste il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e quello per i cardiopatici congeniti adulti nè un centro regionale di riferimento per i trapianti cardiaci in età infantile. Molte famiglie per avere il diritto alle migliori cure sono costrette a viaggiare per l’Italia”.

Solgar Italia è il main sponsor dell’iniziativa. Il sindaco Leoluca Orlando e il presidente della Regione, Nello Musumeci, hanno offerto il patrocinio e un contributo logistico.