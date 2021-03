28 marzo a Piazza Don Bosco

Per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, Palermo si unisce per sensibilizzare i cittadini alla lotta contro i tumori attraverso l’adozione di corretti stili di vita, potenziare il livello di conoscenza di un’agricoltura etica e rilanciare il valore della dieta mediterranea.

Infatti, domenica 28 marzo a Piazza Don Bosco, dalle ore 10.00 alle 12.30, nell’ambito della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica promossa da LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, insieme a Cia-Agricoltori Italiani, con un libero contributo, si potranno avere le bottiglie di olio extra vergine d’oliva donate dall’Associazione olivicola AIP Olivo per sostenere i progetti della LILT.



Il simbolo della Settimana per la Prevenzione è l’olio extravergine di oliva 100% italiano, re della dieta mediterranea, eccellenza della tradizione enogastronomica italiana e amico della nostra salute. L’”oro verde” con accertate caratteristiche nutrizionali ed organolettiche è in grado di proteggerci da diversi tipi di tumore.

La Settimana della Prevenzione Oncologica è sempre legata alla vendita di bottiglie di olio extravergine d’oliva che è l’alimento antiossidante per eccellenza, l’oro della dieta mediterranea in quanto ricco di polifenoli che sono un potentissimo antitumorale.