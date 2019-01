Le indagini della squadra mobile di Palermo

Prima della rapina in un bar in piazza Scaffa a Palermo si sono fatti un selfie con la pistola bene in vista.

Gli agenti di polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Rosario Favarò, 21 anni, Omar Methlouthi, 21 anni e Salvatore Gandolfo, 25 anni.

I tre insieme a Salvatore Cocuzza, già arrestato poco dopo il colpo dello scorso 28 aprile hanno rapinato l’esercizio commerciale.

Dopo il colpo i poliziotti delle volanti e della squadra mobile erano riusciti a bloccare Cocuzza dopo che i rapinatori erano stati costretti ad abbandonare l’auto dopo un incidente.

Nel corso delle indagini gli agenti hanno sequestrato un cellulare dove sono state trovate le foto fatte dai giovani poco prima della rapina.

Favarò, Gandolfo e Methlouthi si sono così immortalati in alcuni “selfie” che li riprendevano con tanto di pistola in pugno e sorriso.