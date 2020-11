Il direttore medico dell'ospedale Covid di Partinico ospite di Casa Minutella

Ospite in collegamento di Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella su BlogSicilia.it, c’è stato Vincenzo Provenzano, direttore medico dell’ospedale Covid di Partinico.

Provenzano ha detto: «Sono disponibili all’ospedale di Partinico 14 posti in terapia intensiva e ritengo, al momento, sufficiente l’organico che abbiamo», ricordando che è in corso «una guerra contro un nemico invisibile, quindi insidiosa. In tutti gli ospedali c’è affanno per quanto riguarda la possibilità di avere posti letto liberi. A Partinico, su 120 posti, dimettiamo 10 persone al giorno. Ieri, però, c’è stata una richiesta abenorme di pazienti da ricoverare. Comunque, i guariti vengono accompagnati ai loro domicili con un pulmino (non con l’ambulanza)».

Provenzano ha poi sottolineato: «Dobbiamo ricordare che l’ospedale di Partinico è partito con un’esperienza di 20 posti attivi e siamo arrivati a 124. Quindi, uno sforzo non indifferente. Abbiamo anche inserito giovani medici, tutti ragazzi con una straordinaria volontà di lavorare. Sono carichi di entusiasmo».

Il direttore medico dell’ospedale di Partinico ha poi ricordato che «abbiamo avuto solo 19 decessi, l’80% ultraottantenni», rimarcando con amarezza che «siamo in prima linea ma non siamo più gli eroi di una volta. Siamo quelli che vengono aggrediti».

Infine, Provenzano ha comunicato i numeri di telefono da chiamare per avere informazione sui familiari ricoverati per Covid: 891.1519 – 891.1304.