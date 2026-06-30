Nessun nome ma prima il percorso dell’alleanza e sulla base di questo costruire i programmi in tutti i comuni e le realtà territoriali siciliane fino alla stessa Regione siciliana. E’ questa la base di partenza secondo la nota conclusiva del primo tavolo del Campo largo progressista siciliano.

Chi c’era al tavolo

Presenti al tavolo: Anthony Barbagallo, Pd; Nuccio Di Paola, M5S; Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone Avs; Toni Costumati, Italia Viva-Casa Riformista; Miguel Donegani e Gandolfo Lo Verde, Controcorrente; Palmira Mancuso + Europa; Giuseppe Bruno +1; Nino Oddo, Psi; Carmelo Miceli e Antonio Ferrante, Progetto Civico; Giovanni Scicolone, Spazio Civico; Pippo Zappulla, Sinistra Futura.

La nota ufficiale diramata dopo la conclusione dei lavori

Il primo incontro del tavolo è stato relativamente breve. Iniziato puntualmente poco dopo le 18 è durato poco più di due ore e alla fine ha emanato un documento congiunto: ” Il tavolo del campo progressista, riunito al Centro Pio La Torre conferma la centralità dell’unità della coalizione, condizione indispensabile per offrire ai siciliani e alle siciliane un progetto credibile per mandare a casa il centrodestra con i suoi scandali e incapacità”.

“Nel corso della riunione si è condiviso un percorso che deve vedere, da subito, il campo progressista impegnato in ogni comune, in ogni piazza, provincia per provincia per una fase di ascolto, costruzione e confronto con le parti sociali, con le categorie produttive, coinvolgendo i movimenti giovanili e le associazioni. Gli argomenti su cui va costruito il percorso e il programma, che vengono prima dei nomi e dei candidati sono: legalità e giustizia sociale; la sanità che deve tornare ad essere vicina al cittadino paziente e non più a disposizione della politica e degli interessi privati; l’acqua pubblica; una gestione dei rifiuti che punti alla differenziata smantellando i potentati e le reti clientelari; una politica green e che punti alle energie alternative; politiche per i giovani e l’istruzione”.