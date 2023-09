Dallas Spav ha vinto per la prima volta la corsa clou del convegno che si è disputato all’ippodromo La Favorita di viale del Fante nel weekend appena trascorso.

Una grande prestazione per il cavallo di 4 anni del team Mancuso condotto da Francesco La Rosa (i colori sono di Salvatore Pampillonia) sul doppio chilometro.

Deep Breath parte bene ed è leader della corsa centrale che conduce per quasi tutta la gara cedendo solamente in dirittura d’arrivo. Terza piazza per Dancing Ferm, il favorito della vigilia, che è riuscito a recuperare dopo l’errore iniziale ma senza poter competere per il successo.

I protagonisti delle corse nazionali

Erano tre le corse inserite nel palinsesto dell’ippica nazionale: alla prima successo di Artù del Brenta con in sulky Giuseppe Porzio, alla terza un grande Natale Cintura ha trionfato con Eleomeda Jet e alla settima, riservata ai gentlemen, Rosario Vaccaro ha primeggiato su Emiroz.

Bowie cavallo più votato dello scorso convegno

Infine Bowie con 442 voti è stato il cavallo dello scorso convegno più votato dagli appassionati, davanti a Damita di Venere con 386 preferenze.

Prossimo appuntamento per gli appassionati del trotto è fissato per sabato 30 settembre con ingresso gratuito nell’impianto di viale del Fante.

I risultati delle corse

Questi i podi delle sette corse che si sono svolte all’ippodromo La Favorita di Palermo.

Prima corsa

1- 3 Artù Del Brenta – tempo 1.14.9 – driver: G. Jr Porzio

2- 2 Brillant Axe

3- 10 Bocca Dorata

Seconda corsa

1- 3 Fiero – 1.17.6 – G. Lo Verde

2- 4 Free Wise L

3- 2 Figo Step

Terza corsa

1- 10 Eleomeda Jet – 1.17.8 – N. Cintura

2- 6 Edwin Tor

3- 7 Etna Trebì

Quarta corsa

1- 2 Fiona And Co – 1.21.1 – A. Di Chiara

2- 5 Fosca Pax

3- 12 Fiamma Big Effe

Quinta corsa

1- 6 Zeppelin Kyu Bar – 1.17.6 – S. Jr Cintura

2- 7 Urbano Bargal

3- 2 Clio

Sesta corsa

1- 6 Dallas Spav – 1.18.8 – F. Jr La Rosa

2- 3 Deep Breath

3- 8 Dancing Ferm

Settima Corsa

1- 7 Emiroz – 1.20.4 – R. Vaccaro

2- 2 Eagle Big Effe

3- 9 Erenio Mais.

Foto di Maria Luisa Ferraro