Il ‘blitz’ di Matteo Salvini collegato in video con il seminario di Annalisa Tardino a Palermo, ha subito sortito un effetto nella coalizione del centro destra del capoluogo siciliano

Fratelli d’Italia dice sì alle primarie

“Abbiamo già detto nel corso della riunione di coalizione che da sempre sosteniamo che la via maestra per selezionare il migliore candidato a sindaco di Palermo restano le primarie di coalizione. Tanto più che oggi sono in campo tutti i candidati delle varie forze politiche del centrodestra. Noi vogliamo farle”. Lo dicono Francesco Scarpinato, capogruppo al comune di Palermo e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e il coordinatore provinciale Raoul Russo.

Proposta in linea con l’idea di FdI

“La proposta di Salvini è in linea con la nostra volontà di usare sempre le primarie, come scritto nel nostro statuto – proseguono Russo e Scarpinato – di organizzare le primarie in modo che siano i cittadini a scegliere chi sarà il candidato a Palermo per il centrodestra, che sarà poi sostenuto lealmente dalla coalizione. Del resto anche la nostra presidente Giorgia Meloni si è espressa favorevolmente ricordando il nostro storico impegno in favore della partecipazione e delle primarie”.

Cosa aveva detto Salvini

“Siamo destinati a vincere le elezioni a Palermo, in questo momento fioccano i candidati a sindaco: se il centrodestra non si metterà d’accordo sul nome saremo noi della Lega a organizzare le primarie e sceglieranno i cittadini il candidato” aveva detto il leader del Carroccio, sull’impasse che blocca le scelte del centrodestra a Palermo, intervenendo in video collegamento al seminario “Fondi Ue: una sfida per il Sud“, organizzato a Palermo dall’eurodeputata Annalisa Tardino..

Orlando campione di inefficienza

L’ex Ministro dell’interno ha poi attaccato l’attuale primo cittadino del capoluogo siciliano “Il sindaco di Palermo è campione del mondo per inefficienza a risolvere i problemi dei cittadini: dai rifiuti alla sepoltura delle bare. Si è costituito parte civile contro di me al processo Open Arms e vuole riempire la città di clandestini”.