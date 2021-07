Serie di cadute in piazza Domenico Peranni

Il mix tra la pioggia e la resina degli alberi che era depositata da anni nell’asfalto ha provocato una serie di cadute e scivolate in piazza Domenico Peranni a Palermo, la strada nella zona del “mercato delle Pulci” che collega corso Alberto Amedeo con via Papireto.

L’interno della polizia municipale

Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per soccorrere quattro motociclisti, un ciclista e un giovane che a bordo di un monopattino sono finiti per terra provocandosi escoriazioni e danneggiando i mezzi. Anche diverse vetture questa mattina hanno avuto non poca difficoltà a percorrere il tratto di strada.