Indagini in corso

Un’auto della polizia municipale è stata danneggiata la scorsa notte davanti al mercato ortofrutticolo a Palermo.

Gli agenti della polizia municipale erano scesi per fare rispettare la zona rimozione. Hanno multato alcune vetture. Tornando in auto hanno trovato la vettura rigata con un punteruolo.

“Questa notte si è consumata l’ennesima aggressione ai danni di una pattuglia che. durante il servizio di vigilanza svolto al Mercato Ortofrutticolo, accortasi di diversi veicoli in sosta irregolare in via Montepellegrino – si legge in una nota dei sindacati -che creavano nocumento alla viabilità stradale, stava adempiendo ai propri doveri d’istituto con la verbalizzazione dei veicoli.

Durante queste fasi dapprima alcuni astanti intimidivano con minacce verbale gli operatori e successivamente qualcuno o più persone, visto che la pattuglia aveva continuato a svolgere il proprio dovere e si era dovuta allontanare di qualche metro dalla macchina di servizio, si è scagliato contro l’auto d’istituto causando danni nella francata”.

“A questo punto gli agenti della polizia municipale sentiti i forti rumori causati dai danneggiamenti, sono ritornati nei pressi del proprio veicolo ma non hanno avuto modo di poter bloccare gli autori di questo vile gesto poiché si sono dileguati all’interno del Mercato Ortofrutticolo.

Nel manifestare la nostra solidarietà ai colleghi aggrediti ricordiamo che da troppo tempo la presente OS. denuncia l’escalation di aggressioni che subiscono gli operatori della Polizia Municipale di Palermo che quasi giornalmente vengono inumiditi e aggrediti solo perché “responsabili” di compiere il loro dovere.

Chiediamo all’Amministrazione Comunale di mettere al centro della propria attività la sicurezza per i propri Lavoratori, in una città come Palermo dove diventa sempre più rischioso adoperarsi per affermare il rispetto delle regole e non possiamo permetterci che certi servizi siano svolti da una singola pattuglia”.

Nei giorni scorsi le ruote di buona parte delle auto in dotazione alla polizia municipale di Marsala (circa 15 su un totale di 20) erano state squarciate, stanotte, mentre erano parcheggiate davanti al Comando di via Ernesto del Giudice.

I sospetti per quanto riguarda il movente sono indirizzati vanno verso i “Daspo” inflitti di recente a una decina di parcheggiatori abusivi che operavano in varie piazze e strade del centro cittadino e nelle operazioni che hanno portato alla scoperta e al sequestro di alcune mega-discariche abusive di rifiuti di vario genere.

Le auto dei vigili erano parcheggiate in strada perché il garage dove trovavano riparo da qualche tempo è stato dichiarato inagibile. I mezzi ai quali non sono stati squarciati i pneumatici erano quelli parcheggiati nel raggio d’azione delle telecamere dell’impianto di video-sorveglianza.

Nel 2012, al comandante Vincenzo Menfi fu anche bruciata l’auto. Allora, al comandante Menfi, molto attivo nel contrasto all’abusivismo commerciale, ma anche su altri fronti, fu assegnata, per circa un anno e mezzo, la scorta.