Polizia di Stato notifica “Daspo Urbano” a tre pregiudicati marsalesi

Il Questore della provincia di Trapani, ha emesso tre “Daspo Urbano” a carico di altrettanti cittadini marsalesi sorpresi, in più occasioni, tanto dalla Polizia Municipale quanto dall’Arma dei Carabinieri, a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nelle piazze “Sant’Agostino” e “Giovanni Genna”.

I tre soggetti erano già stati destinatari di diversi Ordini di allontanamento proprio da tali luoghi, individuati dal Regolamento di Polizia urbana del comune di Marsala quali zone da tutelare al fine di garantire il decoro urbano ed evitare lo stazionamento o l’occupazione da parte di soggetti che limiterebbero ai comuni cittadini l’accessibilità e la fruizione delle predette aree.

Se beccati, scatterà l’arresto

I tre annoverano diversi precedenti di polizia e giudiziari per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti e altro. A uno dei tre, che vanta un “curriculum” criminale più nutrito, il provvedimento del divieto di accesso a quelle piazze è stato applicato per la durata di anni due, mentre gli altri due dovranno astenersi dal frequentare quelle zone solamente per il periodo di un anno. L’eventuale violazione di tale disposizione sarà punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’eventuale applicazione di una misura di prevenzione prevista dalla vigente normativa.