Blitz contro parcheggiatori abusivi a Catania, sanzionato 51enne dopo esposto automobilista

La Polizia Municipale ha sanzionato anche altri sedici parcheggiatori abusivi

Parcheggiatori abusivi nel mirino della Polizia Municipale a Catania

Un dettagliato esposto presentato a Catania da un automobilista alla Polizia di Stato circa i modi arroganti di un parcheggiatore abusivo ha indotto la Questura ad avviare da parte della Squadra Mobile indagini per verificare l’eventuale calibro criminale dell’uomo, C.M.,di 51 anni, che è stato sanzionato dalle Volanti, che sono intervenute in Piazza Falcone, dove ‘esercitava’.

Inoltre, a seguito di una mappatura della città volta ad individuare e reprimere il fenomeno, sono stati sanzionati 16 parcheggiatori abusivi, alcuni dei quali anche per violazione del Divieto d’Accesso alle aree Urbane emanato dal Questore di Catania nei confronti degli irriducibili, nei confronti dei quali, alla luce dei risvolti giudiziari, saranno adottati ulteriori provvedimenti penali.

La guerra ai parcheggiatori abusivi a Catania, il precedente

Lo scorso 16 giugno ben 251 erano state le persone colte nell’atto di esercitare l’attività illecita, sanzionati e denunciati.

Ben 115 sanzionati più volte per la medesima violazione, 115 deferiti, 53 avvisati oralmente,1 proposto per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, 1 divieto di rientro nel comune di Catania, irrogato a un posteggiatore abusivo che da un comune dell’hinterland era venuto a “esercitare” in città.

Tra i 251 parcheggiatori abusivi individuati, circa il 25% di essi è risultato gravato da pregresse vicende giudiziarie e qualcuno anche condannato con sentenza definitiva, per lo più per reati contro il patrimonio.